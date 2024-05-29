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推動海洋觀光 斥資10億台中港國際遊艇碼頭即將動工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞果遊艇集團今宣布，台中港國際遊艇碼頭1期工程近日將動工。記者趙容萱／攝影
亞果遊艇集團今宣布，台中港國際遊艇碼頭1期工程近日將動工。記者趙容萱／攝影

亞果遊艇集團今在台中宣布，將斥資10億元，分2期在台中港打造國際遊艇碼頭，1期工程近日將動工。這項開發計畫，包括共101個泊位的國際遊艇碼頭、遊艇大街、遊艇俱樂部及相關商業服務設施，開發期程約5年，擁有30年租賃期，提供會員、船主及遊客多樣化的海陸休閒體驗，打造中台灣遊艇國際門戶。

亞果遊艇集團指出，截至今年4月底，全台已註冊的遊艇達1474艘，還不包含外籍遊艇200多艘，台灣每年新增約百艘遊艇註冊，專屬遊艇及帆船泊位需求日益增長，為填補中台灣缺乏專業遊艇碼頭的空白，因此，亞果遊艇集團此次大手筆投資台中港20A、20B遊艇碼頭，可望帶動產業服務鏈成熟，建立中台灣遊艇觀光門戶形象。

亞歆海洋國際董事長、中歆企業總經理陳福臺說，台中國際遊艇港周邊交通便利，為了串聯台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館等沿海商業景點的複合式臨水遊憩空間，亞果遊艇集團特約經銷商中歆企業特別成立亞歆海洋國際。

陳福臺指出，亞歆海洋國際在亞果遊艇團隊的帶領下，一起推廣海洋文化，繁榮台中海線，將台中港國際遊艇碼頭打造成兼具遊艇休憩、海洋教育及親子遊樂三位一體的國際級遊艇碼頭，吸引更多國內外遊客，推動台中港區海洋經濟發展。

亞果遊艇說明，台中港國際遊艇碼頭1期工程，預計設置49個泊位，2期工程預計2026年動工、將設52個泊位，力拚2028年4月全部完工，計畫開發面積包含5萬9035平方公尺港埠用地、4萬8763平方公尺水域面積，總面積約10萬7798平方公尺。

亞果遊艇集團今宣布，台中港國際遊艇碼頭1期工程近日將動工。記者趙容萱／攝影
亞果遊艇集團今宣布，台中港國際遊艇碼頭1期工程近日將動工。記者趙容萱／攝影

碼頭 遊艇

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