快訊

苗縣議員銀樓63枚戒指全被搶 損失80多萬急報案

必比登推薦50年老店「陳明統爌肉飯」 配菜防腐劑、農藥超標

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

烘焙店遭爆環境髒亂、違反勞基法 中市府稽查開罰

中央社／ 台中29日電

台中市西屯區1家蛋糕烘焙店遭離職員工爆料環境髒亂，且未依法給員工特休假，市府食安處及勞工局今天表示，食安如未改善將依法開罰，勞基法部分則違反4規定將開罰。

西屯區1家蛋糕烘焙店遭離職員工爆料廚房環境髒亂，且沒有依照勞基法規定給予員工特休假，更工作超時。

食安處表示，經派員稽查發現有食材未覆蓋及離地放置、病媒出沒蹤跡及從業人員未體檢等不符合食品良好衛生規範準則等項目，已責令業者限期改善完竣，後續將派員複查，如仍未改善，將依食安法規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

在勞基法規定部分則違反4項規定，勞工局指出，包括店家未留存113年4月以前的出勤紀錄，將依法處新台幣9萬元以上、45萬元以下。未留存4月以前工資清冊將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

勞工局表示，店家也未依法給予勞工例假，將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。至於特別休假部分，店家表示勞工年資滿1年給1天，滿2年給2天，未依法給予勞工特別休假日數，將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外，勞工局說，檢視店家113年5月份出勤紀錄，就現有資料未發現有使勞工單日工作時間超過12小時情事，有關5月份整月延長工時部分，須待這個月結束才可結算，並於約定的工資給付日（6月10日）前給付，後續勞工局將再查核。

勞工局 食安

延伸閱讀

台中抽驗食材違規 必比登推薦名店「陳明統爌肉飯」也入列

蟑螂老鼠亂竄！離職員工再爆這間烘焙店違反勞基法 中市府上門稽查

中市食材抽驗結果出爐 必比登名店配菜防腐劑超標

訂做客製化蛋糕幫兒慶生一肚子氣！ 家長控訴：字體歪斜、凸一塊奶油

相關新聞

蟑螂老鼠亂竄！離職員工再爆這間烘焙店違反勞基法 中市府上門稽查

台中市1家烘焙店離職員工爆料，指該店廚房髒亂，有蟑螂、老鼠出沒，辦公室還養狗，且讓員工超時工作未給加班費，老闆甚至手寫「...

南投逾7成土地畫為國土保育區 許淑華：如判死刑縣民惶恐

配合國土計畫法，縣市需在6月底將國土功能分區圖送交內政部，南投縣議長何勝豐等多名議員今天表示，國土分區攸關民眾權益，甚至...

推動海洋觀光 斥資10億台中港國際遊艇碼頭即將動工

亞果遊艇集團今在台中宣布，將斥資10億元，分2期在台中港打造國際遊艇碼頭，1期工程近日將動工。這項開發計畫，包括共101...

480萬元畢生積蓄捐給慈濟 97耆壽老榮民遺愛人間

享耆壽97歲的「中彰榮譽國民之家」已故住民王雲南，生前感於慈濟「散播大愛」的精神，預立遺囑，將畢生積蓄480多萬元捐贈慈...

中捷英雄們增至17人 2外籍人士婉拒獎勵已離境

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，中外乘客見義勇為，制伏歹徒，台中市長盧秀燕今天說，警方初步統計見義勇為英雄增至17人...

彰化縣固定聲音照相取締績效全國第2 將再添購3套

呼嘯而過的汽機車高噪音擾人安寧，彰化縣環保局目前有8套聲音照相科技執法設備取締，其中的6套固定式設備，從去年9月到今年4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。