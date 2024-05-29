480萬元畢生積蓄捐給慈濟 97耆壽老榮民遺愛人間

享耆壽97歲的「中彰榮譽國民之家」已故住民王雲南，生前感於慈濟「散播大愛」的精神，預立遺囑，將畢生積蓄480多萬元捐贈慈濟慈善事業基金會，今天在榮家舉行捐贈儀式，由榮家主任呂德義代為捐贈，慈濟慈善事業基金會副執行長熊士民代表受贈。

中彰榮譽國民之家指出，王雲南是江蘇省無錫縣人，26歲從軍，1949年間隨國軍來台，駐紮新竹，從事工程開發任務，在陸軍部隊服務至1974年以陸軍上士階級退役後，投入參與當時的十大建設工程。他退休後，繼續擔任各種雜工，因單身未婚一人，平日雖然節儉樸實，卻是樂善好施。

中彰榮譽國民之家表示，隨著年齡老邁，王雲南1998年4月進住榮家養老，由於與人為善，深獲尊重與愛戴，曾榮膺輔導會第28屆榮民楷模，他在2020年9月16日往生，享耆壽97歲。

慈濟慈善事業基金會熊士民副執行長表示，王雲南在921地震後，看到慈濟在中部協助重建51所學校， 深受感動，當初就發願要投入公益事業，生前已是慈濟的榮譽董事，已是慈濟人，並預立遺囑，捐出自己的積蓄來救助社會的苦難，希望慈濟基金會來完成他大愛的遺願，用在最需要的人身上。

熊士民副執行長指出，榮民戎馬一生，一切以國家、人民為念，退輔會為感恩並關懷榮民，攜手慈濟在所屬各縣市榮民服務處及榮譽國民之家建立聯繫與合作的機制，提供慈善關懷服務，打造堅定的社會關懷力量。

榮家呂德義主任表示，早期輔導政策鼓勵榮民預立遺囑，榮家就是遺產管理單位，會幫王雲南履行遺願，協助他完成一生的願望，把他的大愛，由慈濟基金會來執行。