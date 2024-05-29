南投巧克力咖啡節6月8日展開 樂園級嘉年華玩整天

南投巧克力咖啡節6月在埔里鎮登場，6公頃場域打造樂園級嘉年華盛會，除集結在地知名巧克力、咖啡品牌，還有千人主題活動、景觀花海、歌手演唱、星空夏影院、無人機煙火秀。

第4屆南投巧克力咖啡節6月8日至6月16日在埔里鎮福興溫泉區登場，今年規劃15大主題特區、10大亮點，包含精選品牌大道、台灣特選館、玩咖酒吧、星空電影院、電動車遊園、聯名試飲杯、集章拿好禮、千人主題活動、歌手演唱、無人機煙火秀等精彩節目。

南投縣政府今天下午辦理宣傳記者會，南投縣長許淑華出席表示，巧克力、咖啡是南投重要產業，縣府去年起將南投巧咖節移到埔里鎮舉辦，主要是仁愛、埔里、國姓、魚池是巧克力和咖啡重要產地，且品質非常好，希望透過大力推廣，增加農民收益及促進地方觀光。

縣府觀光處表示，鼓勵民眾消費，在展區消費滿額新台幣668元可獲1次抽扭蛋機會，有機會抽到各品牌咖啡豆、巧克力禮盒、巧咖節聯名禮盒、獨家紀念品等優質商品，好禮總價值超過150萬元，在南投品味館消費滿額再加碼贈送每天限量竹山紫南宮龍年紀念幣。

觀光處表示，6月8日開幕日由國姓鄉農會九二咖啡率在地咖啡師指導手沖技巧，預計有千人齊聚沖咖啡，6月9日則為東風紅茶與農業部農村發展及水土保持署南投分署推出花神咖啡風格日，現場規劃15款風格花朵咖啡席，6月15日則有冠軍烘豆師帶領烘豆教學。