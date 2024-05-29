中捷英雄們增至17人 2外籍人士婉拒獎勵已離境

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，中外乘客見義勇為，制伏歹徒，台中市長盧秀燕今天說，警方初步統計見義勇為英雄增至17人，其中兩人外籍人士，婉拒獎勵且已離境。另15人中有10人願意接受表揚，5人不願公開露面，但願接受獎勵，終身免費搭中捷。

中捷事件受傷的長髮哥、高中生這星期可望出院，議員楊大鋐今關切市府何時表揚中捷英雄們。市長盧秀燕說，上周宣布找到16名中捷英雄，為求慎重，市府和警方再三過濾監視器，中捷英雄們增至17人，全都找到了。

其中3人外籍人士，1人是補習班英文老師，另2人是外籍觀光客，搭捷運在台中觀光，婉拒表揚及獎勵，2人已出境。