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彰化縣固定聲音照相取締績效全國第2 將再添購3套

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供

呼嘯而過的汽機車高噪音擾人安寧，彰化縣環保局目前有8套聲音照相科技執法設備取締，其中的6套固定式設備，從去年9月到今年4月底，已取締1241件，平均每站取締數達207件，全國第2，環保局表示，今年將再新增3套固定式，鎖定彰化市中山路、員林大道及139線等車流大的路段取締

彰化縣環保局指出，汽機車輛排氣管改裝或未做好保養，容易產生噪音，入夜後更嚴重影響安寧，為有效嚇阻噪音車擾人，環保局目前已有8套聲音照相科技執法設備，包含2套移動式及6套固定式設備。

其中，固定式設備可24小時長時間不間斷監測，都設置在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路，包含彰化市中山路、員林市員林大道、芬園鄉139縣道、彰化市公園路、溪湖鎮員鹿路、福興鄉彰鹿路等，環保局已再爭取環境部補助，今年底將再增加3套固定式設備，可有效增加取締量能。

至於移動式設備則在2021年設置，採用不定時、不定點機動執行取締，自2021年到今年4月底，共取締386輛超標車輛，取締件數全國第4。另外，環保局也積極跨單位與警察、監理單位聯合稽查，去年到今年4月已攔查車輛2108輛次、共開罰20輛次、通知到檢211輛次。

環保局呼籲汽、機車駕駛人一定要注重車輛保養工作，勿任意不當改裝，也不要超速、刻意拉高引擎轉速妨礙環境安寧，凡超標遭拍照告發者，將依噪音管制法裁處1800元以上3600元以下罰鍰；擅自變造排氣管另依道路交通管理處罰條例規定，可處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰，並責令改正後，回監理單位檢驗。

彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局目前有6套聲音照相科技執法設備，在民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路取締。圖／彰化縣環保局提供

噪音 環保局 科技執法 警察

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