聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化第一屆洋香瓜比賽登場 全縣共10鄉鎮30組農民參賽
彰化縣第一屆洋香瓜評鑑比賽今天在永靖農會舉行，共有10個鄉鎮農民參加，洋香瓜的技術門檻高，目前一粒洋香瓜禮盒可賣700元，各農會也輔導農民種植高品質洋香瓜，希望打入高端市場。
永靖農會理事長詹日新表示，近年來彰化地區洋香瓜面積增加，洋香瓜收入也比一般農產品要高，技術門檻也高，彰化縣內洋香瓜種植面積約75公頃，永靖可說是彰化洋香瓜的大產區，種植約8公頃，約佔全縣十分之一，此次全縣共有10鄉鎮共30組農民參賽，永靖鄉就有13組，評鑑的標準包括重量、口感、甜度等，希望透過比賽可以提升品質和栽培技術。
彰化縣長王惠美今天也到場為洋香瓜行銷，她說，彰化洋香瓜品質優良，尤其永靖農會的洋香瓜禮盒更榮獲台灣農會百大精品獎項，彰化縣種植的洋香瓜主要是日本「阿露斯」品種，而今年參賽的洋香瓜甜度都達15度以上，非常好吃，今年拿下冠軍的詹閔帆經過十年苦心種植，其洋香瓜深獲肯定。
王惠美說，縣府推廣「彰化優鮮」的品牌，經過農業檢測，符合3章1Q，就可提出申請，希望能協助農友行銷，還有智慧農業補助，最高補助30萬元，也希望農民可以多加利用。
今天評鑑結果，冠軍永靖詹閔帆，亞軍永靖林雅慧、二林薛世閎，季軍永靖高垂農、福興陳照委、二林陳冠伶。
永靖農會推廣主任林瑞敏表示，今年洋香瓜品質佳，甜度大多可達15度，不過因日前下雨有農損，部分鄉鎮減產約三成，而無法來參加評鑑，而高品質的洋香瓜一粒裝1.8到2公斤的禮盒可賣到700元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言