彰化第一屆洋香瓜比賽登場 全縣共10鄉鎮30組農民參賽

彰化縣第一屆洋香瓜評鑑比賽今天在永靖農會舉行，共有10個鄉鎮農民參加，洋香瓜的技術門檻高，目前一粒洋香瓜禮盒可賣700元，各農會也輔導農民種植高品質洋香瓜，希望打入高端市場。

永靖農會理事長詹日新表示，近年來彰化地區洋香瓜面積增加，洋香瓜收入也比一般農產品要高，技術門檻也高，彰化縣內洋香瓜種植面積約75公頃，永靖可說是彰化洋香瓜的大產區，種植約8公頃，約佔全縣十分之一，此次全縣共有10鄉鎮共30組農民參賽，永靖鄉就有13組，評鑑的標準包括重量、口感、甜度等，希望透過比賽可以提升品質和栽培技術。

彰化縣長王惠美今天也到場為洋香瓜行銷，她說，彰化洋香瓜品質優良，尤其永靖農會的洋香瓜禮盒更榮獲台灣農會百大精品獎項，彰化縣種植的洋香瓜主要是日本「阿露斯」品種，而今年參賽的洋香瓜甜度都達15度以上，非常好吃，今年拿下冠軍的詹閔帆經過十年苦心種植，其洋香瓜深獲肯定。

王惠美說，縣府推廣「彰化優鮮」的品牌，經過農業檢測，符合3章1Q，就可提出申請，希望能協助農友行銷，還有智慧農業補助，最高補助30萬元，也希望農民可以多加利用。

今天評鑑結果，冠軍永靖詹閔帆，亞軍永靖林雅慧、二林薛世閎，季軍永靖高垂農、福興陳照委、二林陳冠伶。