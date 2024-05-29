武陵農場驅猴成效顯著 5棵牛頓蘋果樹結實纍纍

武陵農場內種植5株牛頓蘋果樹，過去因猴子大軍採摘，蘋果幾乎全進到猴子肚裡；去年場方成立防猴巡護隊，驅猴成效顯著，今年5株牛頓蘋果樹開花後，滿樹蘋果結實纍纍。

武陵農場今天告訴媒體指出，牛頓發現地球「萬有引力」法則的蘋果樹，由英國國立物理研究所保護育成至今，1964年英國國立物理研究所將牛頓蘋果分株贈送給日本，最初是在東京大學種植，到了第3代則分株給秋田縣果樹研究所，因該所與宜蘭東區扶輪社為國際友好社，遂將「牛頓蘋果樹」引進台灣，2007年移植武陵農場。

武陵農場人員表示，牛頓蘋果樹是分株而來，移植時已是成樹，已經可開花結果，但以往結出的蘋果幾乎都進了猴子大軍肚裡；農場在去年成立防猴巡護隊，加強劃清人猴間界線，今年終於可以看見5株牛頓蘋果樹結實纍纍。

不過，牛頓蘋果的果實僅新台幣10元硬幣大，而且口感酸澀，農場人員表示，牛頓蘋果以觀賞為主。