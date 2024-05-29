山友注意！能高越嶺道3.3K大崩塌 只能下切通行

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，但受連日降雨影響，山友發現該步道指標約3.3K處新增崩塌點，由於無替代路線，只能下切通行，較危險；林業保育署南投分署建議，民眾應適時調整登山計畫及風險評估，如需通行務必審慎小心。

能高越嶺國家步道西段在國內登山界頗負盛名，其路線上的天池山莊有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但該步道部分路段屬於易崩塌地形，常因降雨、地震等因素，造成邊坡坍塌、落石等狀況。

其中，距屯原登山口起點不遠、指標約0.3K處因嚴重崩塌，短期內難以治理修復，山友必須改行高繞的「雲天宮」替代路線，再接回3K處；另，6K、10K為大崩壁，易因氣候或其他因素發生落石之虞，但近期尚算穩定，僅10K偶有落石。

但受鋒面一波波報到，進入梅雨季，近期山區連日大雨，高姓山友行經該步道約3.3K處，發現整片山壁滑動崩塌，而因無替代路線，只能設法下切通行，但因該處崩塌地又深又陡，危險與難度不低，因此將拍下現況並PO文提醒登山同好。

天池山莊管理人員獲報後也將該處新增崩塌點狀況發布至臉書社團，呼籲近日前往奇萊南華應審慎評估與小心；林業保育署南投分署也在「天池山莊」官網公告，連續降雨導致能高越嶺道土石鬆動，建議民眾應適時調整登山計畫及風險評估。