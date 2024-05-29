「高鐵娛樂購物城」恐成居民交通惡夢 盧秀燕提解方

號稱全台最大的台中烏日高鐵娛樂購物城預定今年上半年動工，位在三鐵共構交通門戶，現階段周邊交通已出現壅塞，尖峰更是難以動彈，藍綠議員關切未來會不會變成東區Lalaport第二？變成居民噩夢。市長盧秀燕說「我也高度戒備」，最希望比照后里的麗寶樂園，從國道拉一條交流道下來，消費人潮不用走平面道路，直接到達購物城，目前已請立委協助。

「高鐵娛樂購物城」已開始招商，市府都發局審查建照中，廠商原規劃動工日期延期，周邊交通成為關注焦點。當地是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構轉乘區域，光是高鐵平均每天進出人次超過6.5萬人次，號稱全台最大商城。加上鄰近國道1號、國道3號、74快速道路與台鐵、捷運，形成交通門戶。

議員吳瓊華說，得標廠商提供700萬給市府辦理規劃經費，她要求市府提早有作為。她強調不要再走回頭路，像七期新光遠百商圈，還有東區LaLaPo商圈的塞車經驗，帶給地方痛苦。

議員何文海說，高鐵站周邊道路尖峰就回堵塞車，提議打通永春東七路之延伸道路，另設置跨越筏子溪的橋樑，連接至高鐵站周圍，提高預定道路使用率。未來高鐵娛樂城居用，如沒有超前部署，未來交通雪上加霜。

市長盧秀燕說，其實她也高度戒備，當地道路必須不斷拓寬、新闢，因高鐵那一塊要做全國最大的商場，可是人口集中，車潮聚集會造成交通瓶頸，光靠地方政府拓寬道路或甚至拆市民的房子，都是不恰當的處理。