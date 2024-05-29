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彰化夏令營1萬7千名額 藝術、農遊多元選擇歡樂一夏

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦暑假營隊，今天在田中窯陶藝工坊為「遊樂翻轉夏令營活動」宣傳， 彰化縣長王惠美(左二)和小朋友一起做陶藝DIY 。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦暑假營隊，今天在田中窯陶藝工坊為「遊樂翻轉夏令營活動」宣傳， 彰化縣長王惠美(左二)和小朋友一起做陶藝DIY 。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府整合各局處辦理暑假營隊，今天在田中鎮田中窯陶藝工坊為「遊樂翻轉夏令營活動」宣傳，今年共規劃六大主題、110梯次夏令營活動，文化局營隊將於6月17日開放報名，包含藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、農業體驗、產業觀光等營隊，還有「半線母語夏令營」等5梯次免費營隊。

「遊樂翻轉夏令營」宣傳活動今天在田中國小小朋友熱舞下開場，彰化縣長王惠美表示，為了讓孩子的暑假活動更充實多元，今年暑假營隊活動有110梯次，預計提供1萬7千多人名額，歡迎家長帶著小朋友參與，一起來認識彰化風采，也能增進親子關係。

王惠美說，像田中窯工作坊創辦人葉志誠老師精心安排陶藝DIY活動，而縣府各局處也規劃六大主題活動，包含文化體驗、生態認識、運動遊學、職涯探索、食農教育、知識學習等主題系列活動，希望讓孩子們能度過充實的暑假。

文化局營隊於6月17日上午10時開放報名，舉辦包含藝術創作、歌仔戲、布袋戲、自然探索等，每梯次報名費依天數及內容不同，收費400到900元不等。另配合文化部推動母語課程，特別開辦5梯次「半線母語夏令營」，內容有對古蹟的認識、生態探索、手作陶藝及社區環境體驗，5梯報名費均免費。

營隊還有警察局辦理的青春專案「3對3籃球賽」、消防局搭配營隊推出的宣導活動、勞工處針對身心障礙者舉辦的青少年職涯探索營、教育處的彰化fun暑假運動遊學趣、城觀處的「海FUN一夏」慶安水樂園、民政處認識原住民文化的「來去原住民生活館」、社會處與農業處推廣的食農體驗嘉年華等。

王惠美也提醒家長，暑假期間，要特別留意孩子的日常作息與交友狀況，尤其是到海邊、魚塭等水域安全，還有青少年求職打工詐騙等情況，希望孩子們都能平安度過暑假。

彰化縣政府舉辦暑假營隊，今天在田中窯陶藝工坊為「遊樂翻轉夏令營活動」宣傳 。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦暑假營隊，今天在田中窯陶藝工坊為「遊樂翻轉夏令營活動」宣傳 。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦暑假營隊，今天在田中窯陶藝工坊為「遊樂翻轉夏令營活動」宣傳， 彰化縣長王惠美(左二)和小朋友一起做陶藝DIY 。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦暑假營隊，今天在田中窯陶藝工坊為「遊樂翻轉夏令營活動」宣傳， 彰化縣長王惠美(左二)和小朋友一起做陶藝DIY 。記者林宛諭／攝影

夏令營 王惠美 陶藝

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