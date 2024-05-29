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中彰投最大場就業博覽會提供7千職缺 可體驗生成式AI下指令

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中彰投分署投入重點產業人才培訓，就業博覽會導入「智慧化」元素。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
中彰投分署投入重點產業人才培訓，就業博覽會導入「智慧化」元素。圖／勞動力發展署中彰投分署提供

勞動力發展署中彰投分署6月1日將在台中世貿舉辦今年該分署最大一場的就業博覽會，現場有120家企業，提供多達7千個就業機會，另還特別設置「找課程」區域，展示業界所需綠領、AI、智慧製造人才所開辦的職業訓練，讓民眾能輕鬆掌握就業資訊與政府資源，與產業接軌。不論是求職者還是想提升專業技能，都歡迎參加。

中彰投分署說，本次活動以「發現職訓智慧脈動~智取技能，啟動未來」為主軸，導入「智慧化」元素，提供民眾進行智慧製造產線探索體驗，除可一窺自動化設備的運作方式，更可透過類遊戲化方式，實際感受智慧機械知識及技術操作的魅力。現場也提供智慧機械、綠能科技等關鍵產業相關課程、檢定及就業方向等資訊，讓民眾深入了解訓練場所開設的職訓課程及資源。

除此之外，中彰投分署也連結法人和大專院校資源，協助產業朝數位與綠色產業雙軸轉型，設置「ESG人才培訓據點」及「AI數位轉型應用培訓據點」，提供一條龍的整合式服務。

另也配合就業市場職缺需求，陸續開辦ESG永續發展治理與創新實務班、ESG企業永續管理人才培訓班、AI影像辨識與IoT應用人才培訓班及AI數位生成科技應用人才培訓班等課程。現場也提供最夯的生成式AI體驗，教參觀者如何快速精準下指令，跳脫框架生成客製化的AI繪圖，解鎖無限創意。

中彰投分署說，不管民眾想求職、轉職、培養第二專長及想投入重點產業領域服務，都歡迎參加中區就業博覽會，活動詳情可上台灣就業通網站：https://gov.tw/4Aj或中彰投分署官網查詢。活動報名網址：https://line.me/R/ti/p/@jobgogo

中彰投分署將機器人系統整合技術導入精密機械班課程。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
中彰投分署將機器人系統整合技術導入精密機械班課程。圖／勞動力發展署中彰投分署提供

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