光興閣掌中劇團獲殊榮 王惠美贈匾「彰藝之光」

光興閣掌中劇團入選國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」，彰化縣長王惠美今天前往劇團頒贈「彰藝之光」匾額，並表示這是彰化第1個獲此榮耀的演藝團隊。

王惠美表示，團長林宏憲是第二代傳人，光興閣創團已63年，現在傳統戲曲式微，為發揚傳統文化，團長秉持對傳統的堅持努力創新，以「新金光戲」形式融合傳統與現代元素獲得好評，連續5年入選彰化縣傑出演藝團隊，更榮獲國藝會113年度「TAIWANTOP演藝團隊」。

王惠美說，團隊每年都有突破性成長，去年遠赴匈牙利參與國際偶戲節，演出票房完售，成功登上國際舞台，以傳統戲曲傳遞台灣偶戲精神，讓世界看見台灣與彰化。

光興閣掌中劇團長林宏憲表示，感謝團員努力及縣府用心扶植，同時也謝謝父母曾經走過這條路，讓他們能將過去留下的東西，結合傳統與創新發揚光大，歡迎大家來看布袋戲，不論是光興閣或是其他友團的戲都需要支持，他也認為，布袋戲是台灣的寶、也是台灣人的智慧。