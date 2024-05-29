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牛罵頭遺址升格遭拒5次 盧秀燕：拒絕原因何不一次說清

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
牛罵頭遺址是台中最早發現的新石器中期文化代表，市府爭取從市定遺址升格為國定遺址，被文化部打5次回票。圖／觀旅局提供
牛罵頭遺址是台中最早發現的新石器中期文化代表，市府爭取從市定遺址升格為國定遺址，被文化部打5次回票。圖／觀旅局提供

台中市牛罵頭遺址申請國定遺址補助，6年被文化部打5次回票，議員楊典忠說，到底是文化部對台中遺址一毛不拔？ 還是市政府連申請文件都不會寫？牛罵頭遺址挖掘已20年，他要求地方與中央溝通，盡速讓牛罵頭遺址升格為國定遺址。市長盧秀燕表示，市府連續申請5次，文化部如不同意，為什麼不一次講清楚？希望公平對待所有縣市的文化遺址，也會拜託選區立委幫忙。

位在鰲峰山上的牛罵頭遺址文化園區，以台中最早發現的新石器中期文化代表「牛罵頭遺址」所在地命名。市府2017年完成牛罵頭遺址升格國定遺址評估，2019年向文化部申請補助前後5次，均被文化部打回票。議員楊典忠說，理由分別為法令修正、沒有出土遺物清冊、保存典藏狀況、未考量出土遺物類型損壞的急迫與必要性、經評估暫無立即損壞急迫性、申請主辦單位寫錯、沒有整理標的量化數據。

楊典忠認為，台灣目前有9座國定遺址，共同特點是史前文化的命名遺址，發現與研究歷程久遠，取得文化資產身份的時間很早。清水牛罵頭遺址完全符合從這3項條件。

議員指出，宜蘭漢本遺址從2012年挖掘到2016年公告國定遺址，4年就完成指定，新北十三行遺址因是國定遺址有十三行博物館，一年可以辦好多次常設展，而牛罵頭遺址挖掘到現在超過20年，常設展從2016年到現在7年沒換過，落差太大。

楊典忠說，台中市政府應加強申請資料內容，並與文化部文資局溝通，盡速讓牛罵頭遺址升格國定遺址。文化局長陳佳君表示，市府製作牛罵頭遺址相關導覽解說與人力支持，今年市府爭取到200萬規劃設計經費換展，讓大眾了解遺址內容。

台中市有7座「市定遺址」，分別是牛罵頭遺址、清水中社遺址、七家灣遺址、惠來遺址、西大墩遺址、麻糍埔遺址、安和遺址，沒有「國定遺址」。

市議員楊典忠指出，牛罵頭遺址相較其他已核定的國定遺址，條件符合，要求市府積極爭取。記者陳秋雲／攝影
市議員楊典忠指出，牛罵頭遺址相較其他已核定的國定遺址，條件符合，要求市府積極爭取。記者陳秋雲／攝影

台中市 文化資產 文化部 盧秀燕 遺址

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