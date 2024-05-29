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回家路不顛簸！中市建設局再投逾1.3億整平41條要道

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市建設局持續推動「燙平專案」，今年投入逾1.3億，改善41條重要路段平整度，長度逾15公里。圖／中市建設局提供
台中市建設局持續推動「燙平專案」，今年投入逾1.3億，改善41條重要路段平整度，長度逾15公里。圖／中市建設局提供

台灣路面多顛頗，不僅讓行車過程不適，更可能造成用路危險。中市為改善此況，以每年100公里燙平道路為目標，推動「燙平專案」；建設局今年投入逾1.3億，改善41條重要路段平整度，長度逾15公里。局長陳大田說，市府以實際行動改善市民人行空間與用路環境，讓市民有條安全回家的路。

陳大田說，自2019年起至2023年底，建設局已燙平2466條道路，長度總計755公里；今年更針對山海屯城各區共41條重要路段，投入1億3721萬元實施燙平專案，更新都市景觀，帶動地區發展。

陳大田說明，此次計畫路段，包含西區自由路(建國北路至三民路一段)、梧棲區民和路一段(中正路至忠信路)、北區崇德路一段(北興街至漢口路四段)、豐原區昌平路四段(雅潭路四段至春亭二街)、大里區大里路(中投東路三段至爽文路)等41條路段燙平。

陳大田強調，道路燙平專案三大核心精神是「以人為本」、「提升品質」及「減少挖補」，在均衡區域發展下，就道路損壞程度、使用強度、路段串連性、主次要道路及地方需求等綜合評估，逐條整平台中市道路，打造宜居生活環境。

建設局表示，民眾可透過「建設大台中」臉書粉絲團，透過每周「燙平報報」，了解下周即將施作路段；也可透過施政建設地圖網頁內「道路燙平」主題地圖中快速瀏覽道路燙平成果。

台中市建設局持續推動「燙平專案」，今年投入逾1.3億，改善41條重要路段平整度，長度逾15公里。圖／中市建設局提供
台中市建設局持續推動「燙平專案」，今年投入逾1.3億，改善41條重要路段平整度，長度逾15公里。圖／中市建設局提供

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