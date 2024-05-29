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快樂天堂基金會捐5年500萬元 助中彰投弱勢健保欠費

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
快樂天堂基金會今捐助健保愛心專戶，連5年捐500萬元，協助中彰投弱勢民眾繳納健保欠費。記者趙容萱／攝影
快樂天堂基金會今捐助健保愛心專戶，連5年捐500萬元，協助中彰投弱勢民眾繳納健保欠費。記者趙容萱／攝影

快樂天堂基金會今天在健保署中區業務組啟動「愛在健保流轉遇見快樂天堂」捐助健保愛心專戶深耕行動，今年起連5年捐500萬元，協助中彰投地區遭逢急難的弱勢民眾繳納健保欠費，守護弱勢家庭度過生命難關。

今天捐款包括快樂天堂基金會董事長張雪如、創會董事長林傳凱醫師，牙醫中區審查分會主委黃立賢等人與會。

張雪如說，快樂天堂基金會秉持關懷弱勢宗旨，常年投入「國際孤寡清貧善終計畫、無疆之愛國際牙醫義診、弱勢寒冬千人饗宴圍爐、偏鄉濟貧」等服務，20多年來幫助弱勢，協助喪葬、圍爐等，例如去年協助赴日打工猝死的廖姓男子火化，帶骨灰返台魂歸故土，此善舉與全民健保關懷弱勢的願景一致。

健保署中區業務組組長丁增輝說明，健保署在2002年設立全國性「健保愛心專戶」，匯集大眾的愛心，協助弱勢繳交健保費。20多年來，中區在地的捐款達6255萬元，包括志工、小機車行、善心家族、寺廟及基層診所聯誼會等，約近6成來自醫界，截至去年底，累積協助5756人。此外，921震災時，在中彰投接受愛心捐助弱勢繳清健保欠費。疫情期間也成立專案，救助急難傷病家庭或個案共1094人，繳清健保欠費達1546萬元。

受助的季姓女子表示，因遭逢詐騙及龐大經濟雙重壓力，在健保署及縣市政府關懷及援助，度過生命黑暗期，走出陰霾，轉身成為照亮他人的照護服務者。

丁增輝說，健保署未來將攜手快樂天堂基金會連續深耕5年，結合偏鄉醫療資源缺地區及特定低所得鄉鎮，透過多元管道，協助健保經濟困難民眾適時得到援助，並跨域愛心轉介生活協助。

健保署呼籲，社會各界若發現經濟困難無力繳納健保費的弱勢，請至健保署官網搜尋「弱勢民眾通報平台」或透過健保LINE官方帳號「健保弱勢協助」服務選單通報。

快樂天堂基金會今捐助健保愛心專戶，連5年捐500萬元，協助中彰投弱勢民眾繳納健保欠費。記者趙容萱／攝影
快樂天堂基金會今捐助健保愛心專戶，連5年捐500萬元，協助中彰投弱勢民眾繳納健保欠費。記者趙容萱／攝影
快樂天堂基金會今捐助健保愛心專戶，連5年捐500萬元，協助中彰投弱勢民眾繳納健保欠費。記者趙容萱／攝影
快樂天堂基金會今捐助健保愛心專戶，連5年捐500萬元，協助中彰投弱勢民眾繳納健保欠費。記者趙容萱／攝影

弱勢家庭 愛心

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