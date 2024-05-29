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畢業及暑期打工季到！中市府推30場系列徵才 薪資上看5萬8

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府勞工局為協助青年順利就業，協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」6月系列徵才活動。圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局為協助青年順利就業，協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」6月系列徵才活動。圖／台中市政府提供

畢業季及暑期打工熱潮將屆，台中市政府勞工局為協助青年順利就業，協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」6月系列徵才活動，邀集築間餐飲、大買家及春水堂等70家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才活動，提供逾3千個優質職缺，其中築間餐飲薪資上看5萬8千元，大買家量販店也開出薪資上看5萬元的行銷企畫專員職缺。

勞工局長林淑媛說，市長盧秀燕相當關心及重視青年就業議題，為協助青年順利就業，今年推出「青秀樂台中 就業成功」方案，提供求職三階段12項就業促進服務，包含職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導及職場體驗等，並輔以「青年就業金安薪方案」提供跨域補助金、職場學習適應金及上工獎勵金，協助青年排除就業障礙並鼓勵穩定就業。

她說，此次「富市台中 就業成功」6月系列徵才活動，築間餐飲開出薪資上看5萬8千元的區主管職缺，中陽集團旗下的大買家量販店開出薪資上看5萬元的行銷企畫專員職缺，國際連鎖餐廳春水堂也提供薪資最高4萬4千元的餐飲服務人員工作機會。

台中市就業服務處說，6月8日、15日分別將在豐原區南陽里活動中心以及台中就業服務站辦理山線地區暑期打工徵才，6月28日南區公所也舉辦南區徵才。詳情請至台中市就業服務處官網查詢( https://gov.tw/XJo )，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100。

台中市政府勞工局舉辦「富市台中 就業成功」6月系列徵才活動，國際連鎖餐廳春水堂提供薪資最高4萬4千元的餐飲服務人員工作機會。 圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局舉辦「富市台中 就業成功」6月系列徵才活動，國際連鎖餐廳春水堂提供薪資最高4萬4千元的餐飲服務人員工作機會。 圖／台中市政府提供

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