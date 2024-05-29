快訊

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

中捷年年虧明年增資20億？ 盧秀燕：遇疫情不能怪他們

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷明年增資20億，市議員李天生（左）關切如何開源節流？年年虧損只靠市庫挹注。市長盧秀燕說，前兩年因疫情，「不能怪他們」圖／取自市議會直播
中捷明年增資20億，市議員李天生（左）關切如何開源節流？年年虧損只靠市庫挹注。市長盧秀燕說，前兩年因疫情，「不能怪他們」圖／取自市議會直播

中捷5月21日發生濺血案後，董事長顏邦傑說，「一周以來運量跌一成多」，門票收入大減。台中市政會議通過編列預算挹注中捷114年度增資20億，議員李天生認為，每次中捷運量要有起色時，就發生公安事件，年年虧損都有市庫補貼，他質疑中捷「嘸要嘸緊」。顏邦傑說，疫情過後中捷運量逐漸回升，即使公安事件後運量略降，有信心今年決算虧損可控制在5億。

議員李天生說，中捷資本額35億快用完了，2017年設立至今，截至2023年底累計虧損26.3億元，分別虧0.49億、1.03億元、2.05億元、5.36億元、6.02億元、5.91億元及5.44億元，今年預算是虧損7.34億。顏邦傑說，今年虧損可控制降到5億元，在預算額度內，未來持續開源節流，以少虧為盈為目標。

李天生說，中捷要求市府明年度編列20億，列入施政計畫，現在市政會議通過了，要送議會審查，但據他了解，中捷未向議員們溝通說明，「我們不一定要通過增資啊！」他看中捷是「嘸要嘸緊」，反正有市庫貼補虧損。

李天生要求副市長黃國榮回應，不過市長盧秀燕表示她來說明，盧秀燕表示中捷年年虧損「不能怪他們」，2020年9月通車，就碰上最嚴重的新冠肺炎疫情，店家不能上門、學校不開，政府還呼籲非必要別搭大眾運輸。去年疫情平緩，中捷的虧損降幅明顯，人流回來了。目前疫情平復，去年虧損就降低，董事長也說今年決算會再減損。李天生說，中捷公安事件頻傳，盧秀燕也說，「的確很多東西要優化。」

顏邦傑說，今年嚴格控管，決算虧損可降到5億。李天生提到了運量門票收入，另要提高副業收入，顏表示在捷運網路形成前，副業有一定收入，但逐步增加運量可帶入更多收入。

李天生不以為然，他說捷運場站都是選擇熱門、好區段設場站，中捷有用心營運嗎？場站為何一直熱不起來，網紅一碗麵、一個打卡點都吸引民眾朝聖，中捷要動動腦筋。中捷表示會持續努力開源節流撙節開支，審慎檢視財務狀況，嚴謹控管資金運用，以確保公司營運資金無虞。

中捷濺血案後，運量減了一成多。中捷董事長顏邦傑說，有信心恢復，今年決算虧損可降到5億元。記者陳秋雲／攝影
中捷濺血案後，運量減了一成多。中捷董事長顏邦傑說，有信心恢復，今年決算虧損可降到5億元。記者陳秋雲／攝影

中捷 台中市 捷運 疫情 盧秀燕

延伸閱讀

國會改革激辯 盧秀燕：台灣可愛之處「尊重不同政治見解」

國土法「要農民的命？」盧秀燕：國之大法不應犧牲農民

盧秀燕、柯文哲同框 劍指2028？藍白稱讚盧展現高度、綠表失望

盧秀燕與柯文哲同框 民進黨台中黨部譏：盧不怕失分？

相關新聞

中捷年年虧明年增資20億？ 盧秀燕：遇疫情不能怪他們

中捷5月21日發生濺血案後，董事長顏邦傑說，「一周以來運量跌一成多」，門票收入大減。台中市政會議通過編列預算挹注中捷11...

下雨致登革熱病媒蚊指數升高 彰化芬園出現4級紅色警戒

國內登革熱疫情持續攀升，彰化縣雖然迄今仍無本土病例，但依彰化縣衛生局最近一周所做的病媒蚊密度調查結果，芬園鄉茄荖村4級，...

牛罵頭遺址升格遭拒5次 盧秀燕：拒絕原因何不一次說清

台中市牛罵頭遺址申請國定遺址補助，6年被文化部打5次回票，議員楊典忠說，到底是文化部對台中遺址一毛不拔？ 還是市政府連申...

回家路不顛簸！中市建設局再投逾1.3億整平41條要道

台灣路面多顛頗，不僅讓行車過程不適，更可能造成用路危險。中市為改善此況，以每年100公里燙平道路為目標，推動「燙平專案」...

快樂天堂基金會捐5年500萬元 助中彰投弱勢健保欠費

快樂天堂基金會今天在健保署中區業務組啟動「愛在健保流轉遇見快樂天堂」捐助健保愛心專戶深耕行動，今年起連5年捐500萬元，...

畢業及暑期打工季到！中市府推30場系列徵才 薪資上看5萬8

畢業季及暑期打工熱潮將屆，台中市政府勞工局為協助青年順利就業，協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」6月系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。