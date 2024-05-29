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下雨致登革熱病媒蚊指數升高 彰化芬園出現4級紅色警戒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供

國內登革熱疫情持續攀升，彰化縣雖然迄今仍無本土病例，但依彰化縣衛生局最近一周所做的病媒蚊密度調查結果，芬園鄉茄荖村4級，達到登革熱紅燈警戒區標準，衛生局長葉彥伯說，這與最近下雨，容器積水容易孳生病媒蚊有關，建議民眾加強容器積水清除。

衛生局表示，依衛生福利部疾病管制署統計，今年到5月27日為止，全台累計164例登革熱本土病例，是去年疫情延續，累計病例分布高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；另今年全國已累計92例境外移入病例，高於過去四年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼45例為多，其次為馬來西亞17例及馬爾地夫9例，境外移入風險持續。

彰化縣迄未傳出本土病例，但彰化縣衛生局公布最近一周的登革熱病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查16個村里，其中芬園鄉茄荖村為4級；社頭鄉美雅村為2級；溪湖鎮田中里、線西鄉寓埔村、彰化市東芳里、彰化市東興里為1級。病媒蚊密度「布氏指數」分成9級，3級以上為登革熱紅燈警戒區，即必須立即發動村里民眾辦理孳生源清除工作，防疫情發生。

衛生局長葉彥伯說，登革熱的病媒蚊指數一般都以8月最高，最近芬園鄉茄荖村的病媒蚊指數達4級，應該是最近下雨的因素，因容器、廢輪胎等積水，尤其是菜園、農場、校園、空地常是病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾加強將積水清除，應徹底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊，以免造成社區流行。

葉彥伯表示，最近去東南亞或者台灣南部登革熱疫情風險性較高地區的民眾，如果回來出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應落實防蚊措施並盡速就醫，就醫時，請主動告知醫師近期旅遊史，以利正確診斷及治療。

彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供

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