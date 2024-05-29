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雙主場吃不消 南投跨年留清境

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投仁愛清境跨年活動已舉辦16年，南投縣府停辦市區跨年晚會，不過高山跨年具觀光獨特性，縣府表示仍會延續辦理。圖／南投縣政府提供
南投仁愛清境跨年活動已舉辦16年，南投縣府停辦市區跨年晚會，不過高山跨年具觀光獨特性，縣府表示仍會延續辦理。圖／南投縣政府提供

南投縣每年跨年晚會採南投市、仁愛清境雙主場模式辦理，但縣府日前宣布取消南投市跨年，民眾關心清境場是否受影響？地方更憂心衝擊跨年觀光。南投縣觀光處表示，清境是合歡山星空軸線重要據點，考量高山跨年的觀光獨特性，確定會延續辦理。

每年跨年各地競相舉辦跨年晚會，南投縣府評估，強碰其他縣市同質性活動，且縣府經費有限，演出卡司、經濟效益欠佳，縣長許淑華日前宣布，取消今年在南投市縣立體育場的跨年晚會，地方更關注連辦多年的清境跨年，是否也喊卡？

清境跨年活動是由當地觀光業者與縣府、公所等單位合作籌畫，在海拔1800公尺的清境農場附近舉辦，曾有「全台最高跨年」之稱，迄今已舉辦長達16年，每年吸引不少遊客參與倒數、迎新年曙光，是當地指標性活動之一。

觀光處表示，清境跨年屬於南投花卉嘉年華系列活動之一，考量高山跨年的獨特性、觀光經濟效益兼具，因此清境跨年會延續舉辦。

南投縣 合歡山 清境農場 許淑華 跨年晚會

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