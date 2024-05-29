聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙主場吃不消 南投跨年留清境
南投縣每年跨年晚會採南投市、仁愛清境雙主場模式辦理，但縣府日前宣布取消南投市跨年，民眾關心清境場是否受影響？地方更憂心衝擊跨年觀光。南投縣觀光處表示，清境是合歡山星空軸線重要據點，考量高山跨年的觀光獨特性，確定會延續辦理。
每年跨年各地競相舉辦跨年晚會，南投縣府評估，強碰其他縣市同質性活動，且縣府經費有限，演出卡司、經濟效益欠佳，縣長許淑華日前宣布，取消今年在南投市縣立體育場的跨年晚會，地方更關注連辦多年的清境跨年，是否也喊卡？
清境跨年活動是由當地觀光業者與縣府、公所等單位合作籌畫，在海拔1800公尺的清境農場附近舉辦，曾有「全台最高跨年」之稱，迄今已舉辦長達16年，每年吸引不少遊客參與倒數、迎新年曙光，是當地指標性活動之一。
觀光處表示，清境跨年屬於南投花卉嘉年華系列活動之一，考量高山跨年的獨特性、觀光經濟效益兼具，因此清境跨年會延續舉辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言