彰化食農體驗嘉年華 春夏活動開放報名2分鐘搶光

彰化縣政府結合各農會舉辦「彰化食農體驗嘉年華」、「四季好食光，農來遊彰化」等25場食農體驗活動，配合各鄉鎮市四季特色農產品，民眾可以採果、DIY果醬、小盆栽、做羊奶優格等，春夏季遊程一開放報名，二分鐘內就全部秒殺。

彰化縣政府今天為「四季好食光，農來遊彰化」宣傳，彰化縣長王惠美和彰化縣農會總幹事張建豐、臺中區農業改良場長楊宏瑛等人還在青農指導下，一起示範做百香果醬。

王惠美說，為行銷彰化豐富農產，也讓民眾一年四季都能吃在地、享當季，特別以「四季」為主題辦理25場次系列食農教育體驗活動，暑假期間也有多場精采食農體驗活動，還加入內容豐富的食魚體驗活動，秋季則有限量蕎麥體驗活動，費用從200元到750元不等。

王惠美說，縣府致力推動食農教育，去年成立食農教育輔導團，讓食農課程向下扎根，也培養學生珍惜食物觀念，也與農漁會及在地青農合作，整合農業、觀光、休閒等資源，去年農業部辦理第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽，彰化縣就有5個單位獲得優選，埤頭青農食農遊程提案也榮獲十大食農體驗經典路線，此次活動再次邀請全國鄉親一起來彰化遊農村吃美食。