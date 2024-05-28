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祖孫相依為命 柯柏誠樂觀上進獲總統教育獎「奮發向上獎」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化國立二林工商機械科學生柯柏誠說，「以前奶奶照顧我，現在我長大了，換我照顧她。」圖／二林工商提供
彰化國立二林工商機械科學生柯柏誠說，「以前奶奶照顧我，現在我長大了，換我照顧她。」圖／二林工商提供

國立二林工商機械科學生柯柏誠與祖母相依為命，為了減少祖母為家庭生計下田農耕，柯伯誠放學後到餐飲店打工，每天睡前讀書約一個小時外加周休二日的一天半，學業成績科排名第一，繁星甄選錄取國立科大，他的孝行也通過2024總統教育獎複選，獲得「奮發向上獎」。

柯柏誠的總統教育獎獎狀今天寄到學校，由校長丁志昱頒贈。丁志昱說，柯柏誠奮發、堅毅、懂事，對奶奶有孝心，對自身生命力行助人服務的價值，獲獎實至名歸，他期許學子能以柯柏誠為榜樣，無論身處何種境遇，只要保持積極的態度和不懈的努力，一定能夠實現理想。

柯柏誠的母親在他幼年離家，他和父親、祖母三人同住，家境不寬裕，未料3年前他的父親癌逝，柯柏誠放棄升學國立北斗家商，就近入學二林工商，又在課後到二林鎮餐廳打工，減輕78歲祖母扶養他的經濟負擔，同時為自己儲存教育基金。

柯柏誠今表示，上課認真聽，打工下班回家九點多，盡量在晚上11點之前念書，周休二日再上半天班，另外一天半時間讀書、陪伴已出現失智症狀的祖母下田耕種；他經由繁星甄選錄取雲林科技大學工業工程系，今年九月就要離家求學，他和住北部的叔叔等親人協調輪流返家探望祖母，假日他也會回大城照顧祖母。

導師李佳融說，柯柏誠總是會把握零碎時間讀書，高中三年的學業成績都保持班上第一名，刻苦勵學的精神令人敬佩。

柯柏誠在校投入學校公共事務，擔任二林工商學生會副會長期間協助學校舉辦聖誕音樂會、敬師活動，去年代表學校擔任彰化縣各界慶祝112年「乘風破浪-青年好YOUNG」活動的籌備委員和大會主席，師長都稱讚他是開朗積極、樂於服務的孩子。

彰化國立二林工商校長丁志昱把2024總統教育獎複選的獎狀頒贈給機械科學生柯柏誠。圖／二林工商提供
彰化國立二林工商校長丁志昱把2024總統教育獎複選的獎狀頒贈給機械科學生柯柏誠。圖／二林工商提供

周休二日 打工 繁星

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