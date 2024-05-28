南投市跨年晚會取消 「全台最高跨年」清境場1關鍵確定續辦

南投縣每年跨年晚會採南投市、仁愛清境雙主場模式辦理，但縣府日前宣布取消南投市跨年，民眾關心清境場是否受影響。觀光處表示，清境是合歡山星空軸線重要據點，考量高山跨年的觀光獨特性，確定會延續辦理。

有鑑於跨年晚會勢必強碰其他縣市同質性活動，且縣府經費有限，演出卡司、經濟效益欠佳等因素，南投縣長許淑華日前宣布，取消今年在南投市縣立體育場的跨年晚會，引發民眾關注已連辦多年的清境跨年是否也喊卡。

清境跨年活動是由當地觀光業者與縣府、公所等政府單位合作籌畫，在海拔1800公尺的清境農場附近舉辦，曾有「全台最高跨年」之稱，至今已舉辦長達16年，每年吸引不少遊客參與倒數、迎新年曙光，是當地指標性活動之一。

清境觀光協會理事長張宏毅說，清境跨年晚會在產官學多方合作下，已是年度重點活動，近年受疫情、出國旅遊潮、風災、地震等因素影響，仁愛地區觀光旅宿業經營陷困境，很需要公部門增加經費補助或辦活動，為當地帶來更多遊客。

縣府觀光處則表示，清境跨年屬於南投花卉嘉年華系列活動之一，且當地是合歡山星空軸線重要據點，並有踏青、觀星、迎曙光等吸客誘因，與市區跨年晚會有所區隔，考量高山跨年的獨特性、觀光經濟效益兼具，因此清境跨年會延續舉辦。