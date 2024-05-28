9年關懷不變 彰化埔心鄉8校感謝在地餐飲企業

彰化縣埔心鄉8所國中小60多名經濟弱勢學生，今到企業總部設在埔心的唯賀國際餐飲集團，畫愛心卡、學做雙起司比薩，8校校長和10多名教師感謝唯賀愛心九年不變，招待美食之外，每學期頒贈獎助學金給績優清寒學子，在孩子心中留下社會企業好形象。

唯賀創辦人張家銘是員林人，企業總部落腳埔心鄉，「日久他鄉是故鄉」，九年前開始回饋埔心，每年舉辦公益餐會招待經濟弱勢學生參觀總部，學做西式餐點並享用西式自助餐。今天埔心國中和埔心國小等8校約80名師生，到唯賀總部參加半日餐飲教育之旅。

學生畫心卡，念出感恩的話，有學生感恩辛苦的父母，有學生感謝老師教導，太平國小陳姓學童寫出長大後也想像唯賀一樣幫助別人，讓需要幫助的人感受溫暖。接著學生製作雙色起司比薩，指導員教學生依序在比薩餅皮上面塗紅醬、灑起司條、放培根和蔬菜，並說明紅醬決定鹹淡，起司加熱後可固定培根和蔬菜，食材各有功能性，不只營養好看。

縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美趕到，轉達肯定唯賀善盡企業責任，埔心國中校長黃森明等校長也感謝唯賀過去九年，每學期發出近30萬元獎助學金關懷埔心績優清寒學生。

「心繫埔心．唯賀傳愛」唯賀總經理吳家德說，唯賀秉持「益博眾人」創業理念，成立21年都努力成為幸福企業，期待公益餐會等關懷行動能傳達「把愛分享給他人」的重要性，以「溫暖的愛」與「美味料理」陪伴兒少成長，期許成為他們在學習路上的精神支柱。