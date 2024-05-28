九蛙剩一蛙快「滅頂」了！ 日月潭水位進帳滿滿卻不洩洪

拜鋒面雨量都下在集水區之賜，日月潭水位持續在滿水位，由於連續一周維持在748.15公尺，民眾發現著名的九蛙雕像近來已幾近「滅頂」景象，並好奇日月潭水庫太滿會不會洩洪？大觀電廠指出，日月潭是一座離槽水庫，水庫主要水源由武界壩引濁水溪溪水；更擁有一獨特的溢洪井為無閘門控制式喇叭口的排水道。

副廠長洪文龍指出，這波強勁的鋒面，帶來大量降雨，特別是下在了上游的集水區，不僅上池霧社水庫水位大升，日月潭水庫自上周起進水大於出水，水位始終維持在／748.15公尺左右，儲水率在98%，預定6月分進水量還會再增加，應該會維持「進多少水，發多少水出去」的調度原則。

洪文龍說，對於民眾關切「九蛙滅頂」疑問？日月潭本身具備溢流井孔道，因此不太會出現滿水位或洩洪的景象，目前會維持748.15公尺，距離九蛙頂的748.48公尺，只差一隻蛙身的30公分，未來配合中水局調度發電，水位有可能在抽蓄時達到讓短暫「九蛙滅頂」，但傍晚發電後就會降到748公尺上下的正常水位。

會配合再生能源調整水位略有變化，但大約都會保持在747.5公尺左右，且由於春耕已進入第二波用水的抽穗高峰期，且後續進入夏季仍需大量用水，台電除和上游霧社水庫聯合運用，以確保彰雲投地區的供水穩定，惟降雨情勢不確定性仍高，請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，在需水高峰期，才有餘裕供應用水。