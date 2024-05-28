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日月潭加強取締空汙「開罰1080件」挨批損觀光 許淑華強硬回應

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭是南投縣第1處空氣品質維護區，加強取締逾期或未通過排煙檢測的柴油車，但遭縣議員質疑從嚴管制影響觀光。圖／本報資料照
日月潭是南投縣第1處空氣品質維護區，加強取締逾期或未通過排煙檢測的柴油車，但遭縣議員質疑從嚴管制影響觀光。圖／本報資料照

南投縣將日月潭列入空氣品質維護區，加強取締逾期或未通過排煙檢測的柴油車，3個月內已開罰1080件，遭質疑從嚴管制影響觀光。南投縣長許淑華說，正因為日月潭是指標性國際景點，更要提升旅遊環境，後續也將加強推動綠色交通。

為提升旅遊環境品質，南投縣去年11月1日公告日月潭列入空氣品質維護區，明訂出廠滿2年的柴油車、出廠滿5年燃油機車，若逾期或未通過排煙檢測進入潭區，將依「空氣汙染防制法」開單告發，而從今年元月至3月已開罰1080件。

但縣議員謝明謀今表示，受疫情、景氣等影響，日月潭近年觀光已不復過往，被公告列入空氣品質維護區，之後透過抽查、車牌辨識等，全面性取締逾期未完成排氣檢驗合格的柴油車及燃油機車，造成寒蟬效應，到訪遊客、居民都害怕受罰。

縣議員陳淑惠也提到，有些老舊的吊掛車、工程車等柴油車是因應政府工程不得不進入日月潭地區，也因此遭加強取締受罰，衍生民怨。謝明謀重申，日月潭是國際級風景區卻用維護空氣品質進行開罰，根本在恐嚇遊客，嚴重影響當地觀光。

環保局長李易書表示，目前全國空品維護區約有60處，像陽明山、阿里山、鹿野高台等風景區也都是空維區，其畫設概念就是加嚴管制進出車輛，降低移動汙染源；但為降低對居民交通影響，現階段主要取締大客車、大貨車等大型柴油車。

縣長許淑華則說，正因為日月潭是指標性國際景點，是縣內推動低碳永續觀光的重要基地，在旅遊環境上要不斷提升，更須維護空氣品質，後續也將加強推動電動巴士、電動船、自行車等綠色交通，至於因應政府工程的柴油車將再討論研議。

她也強調，對柴油車、燃油車等排煙檢測進行取締開罰是全國一致的法規，而為提高並協助民眾完成定檢，環保局也排定每月下鄉1次提供不定期的移動式柴油車排煙檢測服務，相關時間地點都會公布在環保局臉書，民眾均可上網查詢善用。

日月潭加強取締逾期或未通過排煙檢測的柴油車，遭議員質疑影響觀光，但縣長許淑華認為，國際級景點更須提升旅遊環境。圖／本報資料照
日月潭加強取締逾期或未通過排煙檢測的柴油車，遭議員質疑影響觀光，但縣長許淑華認為，國際級景點更須提升旅遊環境。圖／本報資料照

日月潭 柴油車 空汙

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