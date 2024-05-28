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江啟臣送藍綠端午禮 為市長選戰鋪路？潛在對手說話了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立法院副院長江啟臣人在瑞士，端午照樣送禮，台中不分黨派民代都是致贈對象，令人想像「選味正濃」。圖／截自衛福部直播
立法院副院長江啟臣人在瑞士，端午照樣送禮，台中不分黨派民代都是致贈對象，令人想像「選味正濃」。圖／截自衛福部直播

端午節將至，立法院副院長江啟臣今年特別贈送市府官員、藍綠民代及地方人士品牌粽子，名單包含下屆市長選舉潛在對手立法院前副院長蔡其昌、立委何欣純楊瓊瓔，「聊表心意」。何欣純、楊瓊瓔認為，送禮互懂人之常情，大家禮尚往來，很正常。蔡其昌服務處也收到粽子，但尚未與蔡聯繫上。

江啟臣近期向市府官員、藍綠民代、地方人士等，贈送端午禮包「醬」心獨具，6顆「雙漁」粽子外，附贈沾醬包含原中市及原中縣老牌的「東泉辣椒醬」、「源美辣椒醬」；其中對象包含下屆台中市長潛在對手蔡其昌、何欣純及楊瓊瓔，被解讀是「市長選戰開打了」。

楊瓊瓔表示，就是例行性的逢年過節送禮，政治人物與大家禮尚往來，很正常；她每年端午節前後，剛好也是潭子特產綠竹筍盛產期，所以也都會準備分送親友，送禮一事無需過度解讀。

何欣純近期頻跨出選區，在全台中「趴趴走」，也被解讀是為市長選舉鋪路。何欣純說，她在台北開會，還沒有收到地方服務處同仁傳達江啟臣送禮的訊息，但她認為送禮互動人之常情，至於是否和市長選情相關？她還是續走訪各地，聽取各界的聲音，做更多希望台中更好的事，也祝福大家端午佳節安康。

蔡其昌服務處也證實，有收到江啟臣致贈的禮品，但蔡其昌人仍在立法院，忙於國會改革案，暫時聯繫不上，尚未取得回應。

針對江啟臣致贈端午禮品，何欣純認為，認為送禮互動人之常情。圖／何欣純提供
針對江啟臣致贈端午禮品，何欣純認為，認為送禮互動人之常情。圖／何欣純提供

何欣純 台中市 楊瓊瓔 蔡其昌

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