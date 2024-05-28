影／又見樹倒！大雷雨炸台中 北區路樹砸到空車位無人傷

台中市區在今天清晨下起大雷雨，第二警分局在上午8時許獲報，北區南京東路二段有路樹傾倒，警方前往查處，發現路樹倒在一個空的停車位，幸好沒有砸中車輛，也無人員受傷，路樹在今天上午9時許，已由建設局派工排除，恢復通行。

第二警分局育才派出所在今天上午8時11分許接獲民眾報案，稱北區南京東路二段57號前，有路樹倒塌，阻礙通行，警員趕赴現場擺設交通錐管制，指揮引導車輛改道，通報建設局養工處派員前來排除及清理倒塌路樹。