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影／又見樹倒！大雷雨炸台中 北區路樹砸到空車位無人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市北區南京東路二段有路樹倒塌，砸中空車位，幸好未造成人員傷亡。圖／第二警分局提供
台中市北區南京東路二段有路樹倒塌，砸中空車位，幸好未造成人員傷亡。圖／第二警分局提供

台中市區在今天清晨下起大雷雨，第二警分局在上午8時許獲報，北區南京東路二段有路樹傾倒，警方前往查處，發現路樹倒在一個空的停車位，幸好沒有砸中車輛，也無人員受傷，路樹在今天上午9時許，已由建設局派工排除，恢復通行。

第二警分局育才派出所在今天上午8時11分許接獲民眾報案，稱北區南京東路二段57號前，有路樹倒塌，阻礙通行，警員趕赴現場擺設交通錐管制，指揮引導車輛改道，通報建設局養工處派員前來排除及清理倒塌路樹。

經初步勘察，現場是一個空的停車位，未造成車輛、民宅或其他物件毀損，也沒有人員受傷，經建設局派遣工程車到場，現場路樹已在今天上午9時26分許清理完畢，該路段恢復通行。天雨路滑，呼籲民眾外出駕駛車輛務必減速慢行，時刻注意車前狀況，以確保行車安全。

台中市北區南京東路二段有路樹倒塌，砸中空車位，幸好未造成人員傷亡。圖／第二警分局提供
台中市北區南京東路二段有路樹倒塌，砸中空車位，幸好未造成人員傷亡。圖／第二警分局提供
台中市北區南京東路二段有路樹倒塌，砸中空車位，幸好未造成人員傷亡。圖／第二警分局提供
台中市北區南京東路二段有路樹倒塌，砸中空車位，幸好未造成人員傷亡。圖／第二警分局提供

大雷雨 路樹 車位

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