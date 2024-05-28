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台中麗寶樂園「涓豆腐」蒼蠅飛舞 食安處限期改善

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅劉柏均／台中報導
消費者指出，知名餐廳出現多隻倉蠅飛舞，衛生食安要加油。圖／讀者提供
消費者指出，知名餐廳出現多隻倉蠅飛舞，衛生食安要加油。圖／讀者提供

有消費者投訴，昨天到台中海線的麗寶樂園內「涓豆腐」餐廳用餐，多隻蒼蠅飛舞「如入無人之境」，停留在碗盤、食材上，先前也曾碰過，他告知餐廳後被免收服務費，但他擔心食安問題，已提出檢舉。業者表示，將加強清潔消毒，並加裝自動門隔絕蚊蠅。台中市食安處表示，已派員稽查要求改善，將不定期複查，若不合格將開罰。

外地餐廳食材出現蛞蝓、蝸牛等物，讓人擔心外食不安穩。葉姓市民說，昨與友人到麗寶樂園的「涓豆腐」餐廳用餐，發現內有蒼蠅飛舞，告訴現場人員後，對方說會跟主管反映；後來又有好幾隻蒼蠅飛進門，他拍下照片、影片，餐廳解釋因連通道的門開開關關，蒼蠅容易飛進來，將轉告麗寶樂園加強消毒，並不收服務費。

投訴者說，以前到當地用餐都有類似狀況，但昨天實在很誇張，好幾隻蒼蠅飛舞，如入無人之境，甚至停留在碗盤、食材上；「這樣真的吃不下飯」，決定向衛生局檢舉，尤其知名餐廳、遊樂園更應該加強環境衛生，確保食品安全。

台中市衛生局食安處獲報，立即派員前往稽查。稽查人員說，餐飲場所發現蒼蠅等病媒，已開立限期改善通知書，要求業者立即改善，食安處將擇日無預警複查，如複查不過，將依食安法規定，開罰6萬至2億罰鍰。

豆府集團表示，該營業場所屬於開放式用餐空間，鄰近賣場出入口，近日賣場外圍蚊蠅較多，與賣場業主溝通後，已在入口處加裝自動門隔絕；餐廳接到消費者回饋後，已立即清潔消毒店內環境，將增加衛生清潔頻率，並且強化蚊蠅防治裝置。

蒼蠅 衛生局 餐廳

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