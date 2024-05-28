調整速限未公告 台21線南投魚池逾1500張超速罰單撤銷

台21線南投魚池往埔里方向的區間測速系統，原本取締時速為60公里，警方自4月起未經公告，取消原本放寬至時速80公里的取締彈性，開出1500多張罰單引起民怨。南投縣警局交通隊昨承認執法有瑕疵，已決議撤銷罰單，目前已簽辦公文，核准後機函送南投監理站處理。南投監理站指出，針對取締瑕疵，將尊重執法機關意見辦理。

南投縣長許淑華說，台21線魚池往埔里路段，2年前配合議會建議，擴大緩衝速限至80公里，警政署認定牴觸母法、不具效力，但議會與民眾都不清楚，近期因為交通隊人事異動、設備維修，依中央法規改回緩衝10公里、時速70公里及開罰，但事先未宣導，導致民眾誤判而違規，不該讓民眾承擔執法瑕疵。

台21線該處區間測速，4月起調整執法標準後，時速超過70公里就拍照開罰，總共開出1500多張罰單。南投縣警局交通隊認為，「處分顯有不妥」，地方議會決議事項與中央法規牴觸無效，但當時未立即針對該事項加以說明，也沒有針對降低速限適事先公布周知。

交通隊表示，在未宣導民眾標準已變更，就把取締速限調降為超過時速70公里即取締，影響民眾的權益，已建請各地監理機關，針對4月起時速71至79公里間的取締罰單，發文建請撤單。

南投監理站長黃永松表示，初估統計21線該路段區間測速，4月起因降低彈性範圍，就車速71至79公里間所開出的1500多張紅單，以每張1600元計算，總金額超過240萬，尊重南投縣警局交通隊的意見，收到正式公文後，會協助予以撤單。