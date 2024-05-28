沒公車 彰化5鄉鎮推幸福巴士

偏鄉民眾交通不便，基層公所自力救濟，推出免費的幸福巴士。彰化縣永靖鄉已發包採購巴士，預計7、8月可發車，員林市營運2年多，今年改為只行駛沒公車路線的山腳路到市區段；溪州鄉公所有巴士、也有人，但今年欠缺營運費用，還在等中央審查。

彰化偏鄉沒公車經過，長者購物、看病大不易，目前已有5鄉鎮推出幸福巴士，除員林、溪洲、永靖狀況各不同，還有芳苑鄉、竹塘鄉幸福巴士持續營運。

員林市長游振雄表示，市公所自籌經費，加上善心企業捐贈，員林幸福巴士上路2年，2輛巴士各20席座位，依照民眾熟悉的公車路線與班次，行駛員林東區、西區、南區，每天往返2趟，假日行駛藤山步道等休閒景點，每天往返6趟。

游振雄說，依營運狀況發現，西區、南區不缺公車，東區山腳路沿線沒公車到員林市區，高齡民眾若無子女接送，就需要靠幸福巴士接駁，今年起調整為2路線，幸福巴士從東區2處社區發車，直達市公所和員林車站、大型醫院等，方便就醫、購物和搭火車。

員林市公所統計，去年幸福巴士有上萬人搭乘，市民譜面偏好騎機車或開車，幸福巴士乘客多為高齡長者，凸顯偏鄉大眾運輸最後一哩路的重要性。

芳苑鄉公所率全縣之先，募款推幸福巴士，今年第3年仍持續營運。竹塘鄉公所繼芳苑鄉之後啟動，巴士由竹塘鄉詹氏宗親會的善心企業家捐贈，該企業家在竹塘鄉農會總幹事詹光信牽線下，也捐小巴給溪州鄉公所。

永靖鄉公所透過立委陳素月爭取，獲交通部補助推動。鄉長魏碩衛說，永靖幸福巴士1.0計畫，已採購1輛21座小巴，近日上網招募司機，預定7至8月開始營運。