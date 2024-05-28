台中交通罰款暴增 遭疑設陷阱開罰

台中市交通罰款近年屢創新高，議員質疑市府設陷阱開罰，豐原區圓環東路內側畫設槽化線，停等車輛壓到槽化線就罰，上百人陳情；部分較窄道路畫設機車格，路中央卻畫雙黃線，一旦會車壓線或跨線也會被檢舉。交通局表示，部分標線畫設不當將改善，將請各公所協助，若有類似問題可會勘解決，非市屬道路會轉請公路局研議。

台中市議員賴朝國說，市府每年交通罰金收入屢創新高，前年收入37億餘元，去年高達43億元，靠罰鍰收入來充實市庫，市民觀感不佳，尤其道路標線成為陷阱，恐釀成民怨。

他說豐原市前街靠近中正路段，道路中央畫設雙黃線，但路側又有機車格，因為路寬較窄，為閃避汽機車或行人，很容易壓到或跨越雙黃線，常有人被檢舉挨罰，一旦發生事故，又成肇責主因，讓民眾很不滿。當地里長解釋，該路段原為單行道，為方便買菜民眾，開放機車雙向通行，當地常有檢舉達人，才畫設停車格。

議員批評，依道路設計標準，主要、次要道路路寬不得小於3公尺，若路寬不足影響行車，應避免設置停車格位，至少不能讓標線成為動輒開罰的陷阱。

中市議員張瀞分說，豐原圓環東路內側畫設長距離的槽化線，原意是引導左轉車輛動線，但圓環東路路寬較窄，左轉車、直行車經常爭道，一旦路口左轉停等的車輛較多，又容易壓到槽化線，動輒遭檢舉開罰，估計上百人陳情，抗議標線成為罰單陷阱。

交通局長葉昭甫說，道路過窄處不該畫設雙黃線，否則容易壓線受罰，將請各公所協助，若有類似民怨，盤點後研議改善；圓環東路段由交通部公路局負責，將發文請主管單位研議辦理。

公路局台中工務段長陳俊彰表示，該路段槽化線去年10月畫設，可引導左轉、直行車輛動線，也預留足夠長度供駕駛應變，過去並未接獲陳情，若收到陳情將再研議。

台中市交通事件裁決處統計，2023年交通違規案件總數268萬多件，罰鍰總額43.25億元，2022年案件總數242.77萬件、總額37.79億元。