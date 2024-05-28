聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中交通罰款暴增 遭疑設陷阱開罰

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均洪敬浤／台中報導
台中市豐原區市前街近中正路段道路狹窄，路側有機車停車格，一不小心會車壓線或跨越就挨罰。記者劉柏均／攝影
台中市豐原區市前街近中正路段道路狹窄，路側有機車停車格，一不小心會車壓線或跨越就挨罰。記者劉柏均／攝影

台中市交通罰款近年屢創新高，議員質疑市府設陷阱開罰，豐原區圓環東路內側畫設槽化線，停等車輛壓到槽化線就罰，上百人陳情；部分較窄道路畫設機車格，路中央卻畫雙黃線，一旦會車壓線或跨線也會被檢舉。交通局表示，部分標線畫設不當將改善，將請各公所協助，若有類似問題可會勘解決，非市屬道路會轉請公路局研議。

台中市議員賴朝國說，市府每年交通罰金收入屢創新高，前年收入37億餘元，去年高達43億元，靠罰鍰收入來充實市庫，市民觀感不佳，尤其道路標線成為陷阱，恐釀成民怨。

他說豐原市前街靠近中正路段，道路中央畫設雙黃線，但路側又有機車格，因為路寬較窄，為閃避汽機車或行人，很容易壓到或跨越雙黃線，常有人被檢舉挨罰，一旦發生事故，又成肇責主因，讓民眾很不滿。當地里長解釋，該路段原為單行道，為方便買菜民眾，開放機車雙向通行，當地常有檢舉達人，才畫設停車格

議員批評，依道路設計標準，主要、次要道路路寬不得小於3公尺，若路寬不足影響行車，應避免設置停車格位，至少不能讓標線成為動輒開罰的陷阱。

中市議員張瀞分說，豐原圓環東路內側畫設長距離的槽化線，原意是引導左轉車輛動線，但圓環東路路寬較窄，左轉車、直行車經常爭道，一旦路口左轉停等的車輛較多，又容易壓到槽化線，動輒遭檢舉開罰，估計上百人陳情，抗議標線成為罰單陷阱。

交通局長葉昭甫說，道路過窄處不該畫設雙黃線，否則容易壓線受罰，將請各公所協助，若有類似民怨，盤點後研議改善；圓環東路段由交通部公路局負責，將發文請主管單位研議辦理。

公路局台中工務段長陳俊彰表示，該路段槽化線去年10月畫設，可引導左轉、直行車輛動線，也預留足夠長度供駕駛應變，過去並未接獲陳情，若收到陳情將再研議。

台中市交通事件裁決處統計，2023年交通違規案件總數268萬多件，罰鍰總額43.25億元，2022年案件總數242.77萬件、總額37.79億元。

停車格 台中市 罰單 罰款 議員 豐原

延伸閱讀

屏縣面積最廣闊獅子鄉再添1輛幸福巴士 潮州就醫更方便

別再傳了！公路局：高屏大橋封橋施工是假訊息

台北市車格、標線不明或掉漆 蔣萬安諾3月內改善

馬路陷阱多罰款1年暴漲5億 台中這處熱點百多人陳情

相關新聞

台中交通罰款暴增 遭疑設陷阱開罰

台中市交通罰款近年屢創新高，議員質疑市府設陷阱開罰，豐原區圓環東路內側畫設槽化線，停等車輛壓到槽化線就罰，上百人陳情；部...

台中麗寶樂園「涓豆腐」蒼蠅飛舞 食安處限期改善

有消費者投訴，昨天到台中海線的麗寶樂園內「涓豆腐」餐廳用餐，多隻蒼蠅飛舞「如入無人之境」，停留在碗盤、食材上，先前也曾碰...

調整速限未公告 台21線南投魚池逾1500張超速罰單撤銷

台21線南投魚池往埔里方向的區間測速系統，原本取締時速為60公里，警方自4月起未經公告，取消原本放寬至時速80公里的取締...

沒公車 彰化5鄉鎮推幸福巴士

偏鄉民眾交通不便，基層公所自力救濟，推出免費的幸福巴士。彰化縣永靖鄉已發包採購巴士，預計7、8月可發車，員林市營運2年多...

彰師大便當街違停嚴重 新動線獲好評

彰化師範大學進德校區前的「便當街」進德路，違停嚴重、騎樓及道路常遭占用，行人被迫與車爭道。彰化師大地理系師生推動街頭實驗...

彰化五鄉市開出幸福巴士 員林調整路線服務八卦山麓居民

偏鄉民眾交通不便，基層公所紛紛自力救濟，彰化縣永靖鄉已完成發包採購幸福巴士，員林市公所幸福巴士營運兩年多，今年改為只行駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。