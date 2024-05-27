彰化線西路口連2天車禍1死1傷 會勘將開三色號誌改善
彰化縣線西鄉溝內路與寓埔路口交通號誌原為閃燈，本月9日、10日連續兩天發生車禍，造成1死1傷，引起地方關切，相關單位今天下午會勘後，決議交通號誌在上班時段的上午7點到晚上9點，正常開啟三色號。
縣議員周君綾說，在物流公司當司機的25歲林姓男子，本月10日上午騎機車前往彰濱上班，經過線西鄉溝內路與寓埔路口時，與汽車發生碰撞，受到重傷，送醫搶救仍然不治。
周君綾今天下午邀請縣府交通處、工務處、水資處、和美分局等單位前往會勘，包括鄉長蘇韋峻，代表會王水波主席等多位代表，及多位村長都前往關心，顯示對此路口安全的重視。
參與會勘地方人士都表示，此路口擴寬路面後，時常發生車禍，且交通號誌僅開啟閃紅狀態，加上上下班時段交通車流量過大，同時護岸護欄高度過高，造成視線死角，影響交通安全。
經過討論後，決定交通號誌在上班時段的上午7點到晚上9點正常開啟三色號誌，以疏通車流量，縣府水資處將改善護岸護欄高度，消除視線死角，以降低車禍事故發生率，提升交通安全。
一名員警指出，類似產業道路路口，如果設三色號誌並正常開啟，若是車流量不大，用路人「空等」，也會如果闖紅燈又被警方取締，就會責怪三色號誌不應正常操作，但如果只設閃燈，一旦發生車禍，又會怪到為何不設三色號誌，讓權責單位面臨「父子騎驢」的窘境。
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