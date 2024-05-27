議員批台中旅遊只呈點狀 市府：以交通串聯整合景點

台中有山、有海、有知名建築，議員李中指出，台中新景點不多、舊景點缺新玩法，旅遊景區只呈「點」狀，不知哪裡好玩；對此，市府表示，將以交通網絡串聯景點，持續整合資源拓展服務。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員李中提到，台中市有山、有海、有知名建築，但卻不知哪裡好玩；他認為，台中近年來新景點開發慢，舊景點缺乏新玩法，每當外縣市朋友問他台中哪裡好玩，他常不知如何回答。

李中舉例，台中歌劇院的建築有特色，吸引遊客朝聖，但周邊缺乏應對的餐飲、購物、體驗等店家，高美濕地夕陽相當美麗，但上個廁所都不容易；台中旅遊景區都呈現「點」狀，缺乏良善交通連結。

台中市政府觀旅局透過文字稿表示，台中觀光旅遊網「景點探索」專頁，串接各點旅遊素材，提供山海屯都多條推薦遊程供民眾選擇，並已拓展6條觀光公車及台灣好行服務，結合旅遊交通網絡串聯各大旅遊景點。

觀旅局指出，會持續與各機關合作規劃新興景點，同時串接旅遊素材、兼顧各主要及潛在市場、整合局處資源，做好城市觀光引客工作。

0403花蓮地震後，台中山城觀光受影響，國民黨市議員吳振嘉指出，谷關道路通暢卻深受地震影響，民眾以為谷關不安全，端午連假將至，目前訂房率卻不到1成；市長盧秀燕表示，會找時間去谷關去行銷。

觀旅局長陳美秀表示，地震剛過，旅遊行為覺得山區不安全，目前谷關交通通暢，日前邀請日本作家到谷關小旅行進行宣傳，邀請業者以谷關溫泉區為主軸設計遊程，也規劃與參山國家風景區管理處合作舉辦山谷音樂會，盼振興谷關觀光。