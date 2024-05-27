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南投農民踴躍護石虎 生態薪水核發累計逾2500萬

中央社／ 南投縣27日電

南投縣是石虎棲地之一，縣政府、農業部2019年起試辦生態服務給付推動方案，農民、團體持續踴躍響應，包含友善農地、家禽入侵危害通報、巡護監測，累計核發獎金逾2500萬元。

鼓勵居民參與石虎守護，南投縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署、農業部生物多樣性研究所等單位推動「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，明天舉行2023年成果分享暨表揚儀式，表揚去年參加推動方案的136名農民、養禽戶、社區巡守隊。

南投縣政府農業處今天透過新聞稿表示，去年申請參加「友善農地給付」符合資格農民共136人，面積約190公頃，在其中58名農民的土地監測到石虎；另外，符合獎勵造林或農糧署有機農業獎勵及補貼農民申請架設自動相機，共在10名農民土地監測到石虎；還有10名養禽戶參加「自主通報給付」，其中2戶場域監測到石虎。

農業處表示，中寮、集集、竹山、草屯、水里共15個社區團體組成巡守隊參加「巡護監測給付」，各巡守隊共執行127次巡守、辦理17場石虎保育宣導活動，其中10個社區自動相機監測到石虎2次。

農業處表示，石虎是瀕臨絕種保育類野生動物，活動範圍主要在淺山地區，這些地區也是人類活動、農耕頻繁區域，為鼓勵生活範圍與石虎棲地重疊的民眾保護石虎，縣府與生多所組成執行團隊，配合林業署推動生態服務給付推動方案，鼓勵農民與居民參與。

農業處表示，自2019年試辦方案開始，南投縣農民、團體踴躍參與，累計核發獎勵金超過新台幣2500萬元；近年透過執行團隊及各相關保育單位積極宣導，也有越來越多民眾實際協助石虎通報及救援。

南投縣農 石虎 農民

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