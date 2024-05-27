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彰師大爭便當街人行道 以標線塗鴉及斜停機車測試找解方

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化師大進德校區前的進德路，因道路及騎樓占用嚴重，行人常被迫與車爭道。記者劉明岩影
彰化師大進德校區前的進德路，因道路及騎樓占用嚴重，行人常被迫與車爭道。記者劉明岩影

彰化師範大學進德校區前的「便當街」進德路因騎樓及道路遭占用，違停嚴重，行人被迫與車爭道，彰化師大地理系師生最近畫設臨時標線塗鴉、機車格斜停等測試，凸顯問題及尋求改善。彰化市公所表示，為改善進德路交通亂象，正規畫友善行人步道，並與校門前50公尺兩側商家協調，打通騎樓供行人通行。

彰化師大進德校區前的進德路，因便當店多，被學生稱做「便當街」，根據去年彰化師大學生會調查便當街的問卷結果，全校師生中有88.5%同時是步行者或駕駛者，其中87.2%表示在路上感到不安全，被迫偏移路徑、被違停車輛阻擋視線、突然發現人車而緊急閃避等危險現狀。

彰師大地理系副教授盧沛文說，彰師大學生去年就倡議在學校周邊道路設置人行道，她在開設「都市設計」課程中，即針對進德路的交通亂象改善，成立進德路標線改造工作坊，以「戰術性都市主義」手段，達到都市空間改造，藉由短期且低成本實作，讓行人感受到行人道的存在，以及了解是否會影響店家生意。

盧沛文指出，師生將活動取名為「便當街趴替」，針對路人、店家進行訪談，也邀請業師提供專業意見，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試，重新將車、行人、停車空間重新設計，在街道上實驗繪製，並進行一周的觀察，實驗時間是從5月25日至6月1日。

盧沛文說，測試進入第3天，很多行人已習慣走臨時標線，有一名附近住戶就說：「原來進德路可以這樣子走」、「人行道原來可以這麼有趣的畫法」，也有人說行人空間變大了，交通更順暢。多數店家能接受此一測試，有助於改善現況，但也有店家擔心店前停放機車會影響生意，在實驗結束塗銷標線後，會匯整各方意見，供彰化市公所參考。

彰化市公所主任秘書許晉嘉說，市公所正在規畫進德路友善人行道，並與校門口五十公尺兩側商家協商，大多數已同意將騎樓打通、路障撤走，公所並已向內政部國土署爭取經費，包括將道路、騎樓整平，並重畫標線、人穿線等，改善進德路的交通亂象。

「便當街」一名早餐店陳姓老闆說，他支持市公所規畫的友善行人步道，估計已約有9成以上店家同意， 希望能因此改善車輛亂停、行人與車爭道的交通亂象。

彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試，不少行人覺得很有趣。記者劉明岩／攝影
彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試，不少行人覺得很有趣。記者劉明岩／攝影
彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試，。記者劉明岩／攝影
彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試，。記者劉明岩／攝影
彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試。記者劉明岩／攝影
彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試。記者劉明岩／攝影
彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試，不少行人覺得很有趣。記者劉明岩／攝影
彰化師大地理系近日在進德路開「便當街趴替」，辦理人行道臨時標線塗鴉，機車格斜畫測試，不少行人覺得很有趣。記者劉明岩／攝影

人行道 彰化 行人

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