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影／許淑華施政排名衝全國第五 剖析2民調升跌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華今出席議會總質詢，會後針對遠見雜誌施政滿意度調查進行說明，並感謝縣民對她及縣府的肯定。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席議會總質詢，會後針對遠見雜誌施政滿意度調查進行說明，並感謝縣民對她及縣府的肯定。記者賴香珊／攝影

遠見雜誌今公布2024縣市滿意度調查結果，南投縣長許淑華施政滿意度名列全國第5，綜評從去年4星晉升為4.5星，仍穩居新任首長民調王。但南投號稱「觀光大縣」在觀光休閒滿意度較去年下滑1.5%，警政治安排名則從第9跌至12名。許淑華說明，觀光排名、治安滿意度均上升，兩數據呈現因此互有升跌，未來將依據各機構民調或評鑑結果，當作施政參考努力精進的指標。

根據遠見調查，南投縣長許淑華滿意度為74.3%、不滿意度10.6%，施政分數72.7分，評比4.5顆星，施政相關滿意度較去年均上升，不滿意度則下降。首長施政滿意度排名更從去年的第11名，大躍進至全國第5；施政分數也從去年的第11名，提升至第7名，是本島新任首長（不含回任）中的第一名，表現亮眼。

而在醫療衛生、警政治安、消防與公共安全、環保、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業等8大面向，滿意度多呈現上揚，全國排名也往前，又以醫療衛生、消防與公安、道路與交通3項進步最多，滿意度比起去年分別增加7.1%、4.8%、4.4%，排名更均從10名之外，分別躍升是全國第5、第5及第9名。

不過，觀光休閒的施政排名雖較去年上升4名，但滿意度下跌1.5%；警政治安則是滿意度上升0.7%，但全國排名從第9名，跌出10名之外，下降至第12名。

針對遠見調查結果，縣長許淑華說，今年滿意度較去年有全面性提升，從4星升至4.5星，整體表現是受到縣民的肯定，環保也獲明顯改善；就觀光休閒滿意度雖稍下滑，但在全國仍在前段班，後續將加強景點推廣及觀光宣傳，更謹慎延續或擴大辦理茶博、泳渡日月潭等指標性活動，並創新打造亮點活動吸引更多遊客。

至於警政治安排名則下滑3名，許淑華認為，應與民眾近年對詐騙猖獗的感受普遍不佳，而因南投常遭外地詐團或組織當作據點，但在縣內警方戮力查辦下，多能順利破獲，因此該項目滿意度其實是上升的，將請警察局持續精進；縣府也將繼續落實政見，並依據各機構民調或評鑑結果，當作施政參考努力精進的指標。

民調 許淑華

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