國土法「要農民的命？」盧秀燕：國之大法不應犧牲農民

中央預定明年5月1日實施「國土計畫法」，不少縣市反映暫緩，但中央至今不置可否。針對違反第38條等，最高可罰1000萬、處12年徒刑等，中央還鼓勵檢舉，國民黨市議員嗆「這是要農民的命？」、「一定會鬧出抗爭」。市長盧秀燕說，國之大法，要傾聽民意，不可以犧牲農民權益。

台中市長盧秀燕表示，國土法衝擊非常大，把非都市計畫的土地都列管，更提高刑責、天價罰金並納入檢舉制度。包括她在內的縣市首長及立委，而三向中央反映，農民最弱勢，農民甚至說此法讓「土地被判死刑」，過去農地能有小型建設，未來不准、現有的還要調查，她呼籲，犧牲農民權益來完成國之大法是不可行的。

盧秀燕指出，雖然法律用意良善，加強水質、國土保護是應該的，但不應將責任全施加農民身上，片面犧牲農民權益、影響生計。盧秀燕說，水利會被中央收歸官派，用意是讓水源可更有效調度，但農民反映現在受到許多限制「沒卡好！」

議員吳振嘉、張瀞分說，尤其東勢、石岡、新社、和平位在水源水質保護區，影響最大。國土計畫法38條等內容，從事未符合國土功能分區及分類使用，或未經使用許可，一定規模以上或性質特殊的土地用者，從原來的6萬、最高30萬，一口氣提高到最高1000萬元還要吃上刑法12年徒刑，另納入「民眾檢舉獎勵機制」，以鉅額獎金鼓勵檢舉。

吳振嘉說，中央不自我檢討未善盡責任保護農地，卻把責任全推給水源水質保護區的農民，水源水質保護區的發展，本來就受到不公平的限制，現在不小心觸犯法規，還要重懲。

議員李文傑說，現行非都市計畫區土地將劃入農業發展地區，不能隨意變更為建地。鄉親們對農一、農二用地的編定有很多意見，因土地被劃為農一或農二幾乎永遠不能變更，雖傳出可能暫緩實施，但市府目前仍配合中央時程，讓鄉親很不滿。