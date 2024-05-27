快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

端午連假梨山、谷關避暑 「在地有腳」免費接駁上山

中央社／ 台中27日電

端午連假何處去，參山國家風景區管理處推薦，可到梨山賞魯冰花或到谷關泡湯健行；觀光署推出「在地有腳」免費接駁服務，只要事先預約，可自台中高鐵站來回接駁服務。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿，端午節天氣悶熱，民眾可選擇到梨山、谷關旅遊避暑；梨山地區有楓之谷、福壽山及武陵兩大農場、希利克步道、攬勝樓及天池等知名旅遊景點，不用出國就能享受舒爽天氣。

谷關及鄰近的八仙山森林遊樂區，擁有高山涼爽空氣及山林芬多精，適合上山避暑度假。端午節當天，民眾還可到八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」，再到谷關品嚐特有五葉松汁及五葉松冰棒。

參山處長曹忠猷表示，日前發生地震導致民眾不敢上山，目前餘震已少且道路暢通，歡迎到梨山、谷關過端午；梨山地區多家旅宿業者都有申請觀光署「在地有腳」免費接駁服務，只要事先與業者預約，即可享有免費由台中高鐵站出發的來回接駁服務，輕鬆上山遊玩。

梨山 谷關

延伸閱讀

金門觀光圈成立 AI智慧旅遊再造新品牌盼吸國際旅客

花蓮藍天麗池「太硬」難拆 盼趕在端午連假前恢復通車

助花蓮大地震受災觀光產業 觀光署提高融資信用保證最高9.5成

0403震後台中谷關、梨山現遊客退房潮…住房率剩10% 市府將推振興計畫

相關新聞

影／許淑華施政排名衝全國第五 剖析2民調升跌

遠見雜誌今公布2024縣市滿意度調查結果，南投縣長許淑華施政滿意度名列全國第5，綜評從去年4星晉升為4.5星，仍穩居新任...

彰師大爭便當街人行道 以標線塗鴉及斜停機車測試找解方

彰化師範大學進德校區前的「便當街」進德路因騎樓及道路遭占用，違停嚴重，行人被迫與車爭道，彰化師大地理系師生最近畫設臨時標...

國土法「要農民的命？」盧秀燕：國之大法不應犧牲農民

中央預定明年5月1日實施「國土計畫法」，不少縣市反映暫緩，但中央至今不置可否。針對違反第38條等，最高可罰1000萬、處...

南投凍頂烏龍茶春茶評鑑出爐 特等獎茶喊價每斤30萬

南投縣鹿谷鄉農會凍頂烏龍茶春茶評鑑結果出爐，今年由茶農劉憶丹從4776件茶樣中勝出，拿下2024年春茶評鑑的特等獎，評審...

馬路陷阱多罰款5年爆漲4億 台中這處熱點百多人陳情

馬路標線陷阱多，台中市多位議員指出，例如畫黃線的地方，又畫機車停車格，開車跨越雙黃線卻遭檢舉，讓民眾很不服氣；另圓環東路...

珍稀魚種也遭殃！南投眉溪魚群大量暴斃 居民恐慌

南投仁愛眉溪流域近日出現大量魚群暴斃，連中華爬岩鰍等珍稀原生魚種也遭殃，因範圍大，且從未發生過，居民擔心溪水遭汙染。環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。