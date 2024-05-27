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南投凍頂烏龍茶春茶評鑑出爐 特等獎茶喊價每斤30萬
南投縣鹿谷鄉農會凍頂烏龍茶春茶評鑑結果出爐，今年由茶農劉憶丹從4776件茶樣中勝出，拿下2024年春茶評鑑的特等獎，評審委員指出，獲特等獎茶葉具備花果香、葉底肥厚富彈性，杯底香氣幽雅，冷熱不變，極具凍頂茶要求的火候香及發酵香，同時兼具韻味特色。
茶農指出，今年4月上旬清明前後至中旬採摘的芽葉，普遍有老嫩參差不齊的情況，徒增製茶困難度，產量也減少；延至4月下旬穀雨後才採收者，因天氣晴朗氣溫逐漸升高，且有降雨舒緩茶樹乾旱等逆境，相對有利茶葉光合作用累積較多養分，茶芽發育能快速整齊且葉質肥厚等特性，製茶只需加上足夠的發酵度，茶湯滋味厚實穩重。
農委會茶改場南投分場長林儒宏指出，優質凍頂烏龍茶著重於製茶師傅妥善控制萎凋、發酵及團揉等製程，再經焙火修飾，掌握去水、去雜、焙清及焙透重點，靠火溫使茶葉產生梅納反應或焦糖化反應，使凍頂茶產生宜人香氣與滋味；特等獎得主的參賽茶不只外觀圓整，色澤墨綠帶油光，沖泡後的茶湯水色金黃明亮，具花果香氣，滋味甘醇喉韻佳。
總幹事林義能表示，鹿谷鄉農會從1976年首度舉辦凍頂烏龍茶評鑑，舉辦春、冬兩季茶賽，早年參展茶樣最高峰時達近7000件，特等獎每斤拍賣價喊至30萬元；今年報名參賽有4776件，雖較往年略減，但仍是台灣每年最大的茶業盛事。
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