彰師大實驗縮減車道寬度、機車斜停 改善便當街交通

彰師大進德路便當街因人車多常塞車，彰師大地理系師生開課進行戰術性都市主義路段實驗計畫，臨時標線塗鴉改造，以縮減車道寬度、機車格斜向停放等策略，讓便當街交通順暢。

國立彰化師範大學進德校區前方的進德路，因便當店多，被稱為「便當街」，每當午餐、晚餐時刻，學生都在此用餐或買便當，常上演人車爭道景象，形成交通問題，彰師大學生會也曾發文給校方等單位，希望解決問題。

彰師大地理學系「都市設計」課程，辦理進德路標線改造工作坊，以「戰術性都市主義」手段，針對都市空間進行改造。彰師大地理學系副教授盧沛文今天接受中央社記者電訪時說，戰略性都市主義是一種參與式取徑的都市空間改造手段；在實務上，藉由短期且低成本實作，來回應地方改善需求，並了解使用者對改善方案的接受程度與反饋。

盧沛文指出，師生針對路人、店家進行訪談，也邀請業師提供專業意見，進行臨時標線塗鴉，重新梳理街道空間分配，將車輛、行人、停車空間重新設計，在街道上實驗繪製，並進行觀察。

盧沛文說，他們將活動取名為「便當街趴替」，關鍵改造概念包含讓車道寬度縮減，車流秩序更穩定、停車格規劃在外側，人行道更安全，以及機車格斜向停放、進出動線更順暢等概念，實驗時間則從5月25日至6月1日。

盧沛文指出，標線劃設後，學生或店家都反映行人空間變大，不過也有民眾指出，住家前被劃設機車停車格出入不便，而在實驗結束塗銷標線後，他們也會彙整各方意見，提供彰化市公所參考。

記者也實地前往進德路了解標線劃設後使用情形，有店家指出，學生們習慣標線後，多會依標線指示方向行進，人車搶道亂象也減少。