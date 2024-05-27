馬路陷阱多罰款5年爆漲4億 台中這處熱點百多人陳情

馬路標線陷阱多，台中市多位議員指出，例如畫黃線的地方，又畫機車停車格，開車跨越雙黃線卻遭檢舉，讓民眾很不服氣；另圓環東路畫長長的槽化線，又緊鄰機車待轉區，爭道意外不斷，誤停就遭罰，有100多人陳情。交通局長葉昭甫表示，議員所指區域，考慮確不周延，會立即改善並向公路局反映。

議員賴朝國指出，台中市每年交通裁罰金罰緩收入都超過20億元，4年暴漲5億，指市府靠罰鍰收入來充實市庫，造成市民觀感不好。

賴朝國說，在豐原區市前街靠近中正路路段，畫有雙黃線的地方又畫設機車停車格，除了會被警察開罰單以外，萬一發生事故也會是肇事責任的主因。這樣的設施，造成這樣的結果，很難認同。

議員張瀞分說，豐原區部分路段出現機車待轉區格線不一致及槽化線劃設不當狀況，例如圓環東路內側車道畫設長距離的槽化線，導致準備左轉的車輛須先與直行車爭道才能左轉，且停車在槽化線就違規，彎來彎去造成交通壅塞，如巷子口也有槽化線，駕駛人根本不知道該如何通行，動輒遭檢舉開罰。

張瀞分強調，這樣的狀況她已經接獲上百人陳情，抨擊政府設陷阱害民眾被罰，交通局應該盡快向公路局反映、檢討改進。