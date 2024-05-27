快訊

豪宅火警2消防殉職！為何無法阻隔B1竄入濃煙？ 建商豐邑建設回應

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬路陷阱多罰款5年爆漲4億 台中這處熱點百多人陳情

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市豐原區中正路段，畫雙黃線的地方又畫設機車停車格。用路人常被檢舉遭罰款。圖／賴朝國提供
台中市豐原區中正路段，畫雙黃線的地方又畫設機車停車格。用路人常被檢舉遭罰款。圖／賴朝國提供

馬路標線陷阱多，台中市多位議員指出，例如畫黃線的地方，又畫機車停車格，開車跨越雙黃線卻遭檢舉，讓民眾很不服氣；另圓環東路畫長長的槽化線，又緊鄰機車待轉區，爭道意外不斷，誤停就遭罰，有100多人陳情。交通局長葉昭甫表示，議員所指區域，考慮確不周延，會立即改善並向公路局反映。

議員賴朝國指出，台中市每年交通裁罰金罰緩收入都超過20億元，4年暴漲5億，指市府靠罰鍰收入來充實市庫，造成市民觀感不好。

賴朝國說，在豐原區市前街靠近中正路路段，畫有雙黃線的地方又畫設機車停車格，除了會被警察開罰單以外，萬一發生事故也會是肇事責任的主因。這樣的設施，造成這樣的結果，很難認同。

議員張瀞分說，豐原區部分路段出現機車待轉區格線不一致及槽化線劃設不當狀況，例如圓環東路內側車道畫設長距離的槽化線，導致準備左轉的車輛須先與直行車爭道才能左轉，且停車在槽化線就違規，彎來彎去造成交通壅塞，如巷子口也有槽化線，駕駛人根本不知道該如何通行，動輒遭檢舉開罰。

張瀞分強調，這樣的狀況她已經接獲上百人陳情，抨擊政府設陷阱害民眾被罰，交通局應該盡快向公路局反映、檢討改進。

按照交通部「市區道路及附屬工程設計標準」規定，主要道路及次要道路者，不得小於3公尺；於服務道路者，不得小於2.8公尺。議員批評，「停車需求」和「道路通暢」面臨競合時，應以維持「路寬」為優先，保障通行安全。

豐原區圓環東路內側，公路局畫設長距離的槽化線，導致準備左轉的車輛須先與直行車爭道，誤停車就遭檢舉。圖／張瀞分提供
豐原區圓環東路內側，公路局畫設長距離的槽化線，導致準備左轉的車輛須先與直行車爭道，誤停車就遭檢舉。圖／張瀞分提供

議員 豐原

延伸閱讀

旱溪環狀自行車道路網中斷1.4公里 楊瓊瓔爭取1.36億元串聯

盧秀燕議會「請假」出席總統就職典禮 藍議員語出驚人

中壢這路口交通陷阱惹民怨…警單月取締60件 會勘必須改

藍綠議員點頭！盧秀燕出席總統就職典禮 盼中央勿忘台中

相關新聞

珍稀魚種也遭殃！南投眉溪魚群大量暴斃 居民恐慌

南投仁愛眉溪流域近日出現大量魚群暴斃，連中華爬岩鰍等珍稀原生魚種也遭殃，因範圍大，且從未發生過，居民擔心溪水遭汙染。環保...

馬路陷阱多罰款5年爆漲4億 台中這處熱點百多人陳情

馬路標線陷阱多，台中市多位議員指出，例如畫黃線的地方，又畫機車停車格，開車跨越雙黃線卻遭檢舉，讓民眾很不服氣；另圓環東路...

賴總統演說挑兩岸危機？ 議員要盧秀燕扮演反對黨領袖

台中市議會國民議員李中今質詢，藉民俗專家解讀市府中庭高掛「台中人口創新高285萬人口」，暗示市長盧秀燕2028會更上一層...

彰化白色海豚屋「增光」 打造夜經濟

擁有「白色海豚屋」美名的伸港彰化縣自然生態教育中心，2020年8月完工以來，即成為網美熱門打卡景點，縣府並規畫營造周邊光...

元宵主燈「台中龍賀」 獲倫敦設計獎大獎

2024中台灣元宵燈會獲好評，主燈「台中龍賀」繼獲得美國繆思設計獎、美國繆思創意獎及法國設計獎等8項大獎後，日前再獲倫敦...

等了2年 南投國姓長壽橋今下午通車

為因應南投南港溪河川治理線修正，國姓長壽橋2022年5月起進行改建，人車須繞行舊台14線中正路4段，施工近2年，上個月竣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。