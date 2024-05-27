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珍稀魚種也遭殃！南投眉溪魚群大量暴斃 居民恐慌
南投仁愛眉溪流域近日出現大量魚群暴斃，連中華爬岩鰍等珍稀原生魚種也遭殃，因範圍大，且從未發生過，居民擔心溪水遭汙染。環保局派員稽查，初步檢測水質偏弱鹼性，未有明顯汙染源，但上游在災修施工，將進一步調查釐清有無關連。
縣議員林庭秝指出，當地南豐村居民上周六（25日）去附近溪流釣魚，竟看見魚屍遍布河道溪床，之後沿眉溪上、下游巡查，發現自仁愛忠勇橋以下至埔里觀音瀑布間都有魚群暴斃狀況，因範圍相當大，引發鄰近部落民眾恐慌。
由於，魚群死亡狀況相當嚴重，不分種類、大小都暴斃，就連珍稀保育魚種「中華爬岩鰍」、生命力極強的原生種「台灣鯰魚」等也遭殃，以前從未發生過類似情形，居民憂心溪水遭汙染或中毒，現在都不敢到溪邊釣魚、捕魚或戲水。
南投縣環保局獲報後派員調查，經環保人員現場取水採樣，初步檢測出溪水pH值近8，比中性7稍高呈現弱鹼性，水中含氧量則偏低，並無太大異狀，是否含有重金屬、有害物質等已送實驗室化驗，待結果出爐，再來研判魚群暴斃原因。
環保局長李易書也說，該局也往眉溪上游稽查，但未發現工廠及明顯汙染源，但有幾處正在施作災修工程，不排除於上游施工單位灌漿等工程有關，但因汙水遭大量溪水稀釋，採樣水質才會呈現在正常範圍內，仍須進一步調查釐清有無關連。
林庭秝則表示，環保局現階段已介入調查，她也偕同該局聯繫施工單位，要求務必做好防護，避免河道汙染狀況持續擴大，後續將持續追蹤大量溪魚暴斃死亡的調查狀況，並提醒部落居民近期暫勿採集食用該流域溪魚，以免危害健康。
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