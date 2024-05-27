賴總統演說挑兩岸危機？ 議員要盧秀燕扮演反對黨領袖
台中市議會國民議員李中今質詢，藉民俗專家解讀市府中庭高掛「台中人口創新高285萬人口」，暗示市長盧秀燕2028會更上一層樓。他說，盧秀燕對中、美的態度應拿揑分寸，身為國民黨重要領導人之一，扮好反對黨角色。盧秀燕微笑，未發表意見。
國民議員李中是政治屬性深藍，他擔心盧秀燕未來走向「親美」，提醒美台存在危險關係，且憂慮盧對執政黨持續友善，反映出國民黨深藍人士意見。
李中指出，他有民俗專家朋友指出，市府中庭高掛海報「幸福台中人口創新高285萬人」，解讀這是吉兆，代表2028年5月盧秀燕市長可以更上一層樓。
李中話鋒一轉，520賴清德總統就職發表演說，李中質疑演說內容是挑起兩岸危險，「任性魯莾」，但網友議論「國民黨沒有表達強烈抗議」，反對黨難道沒有角色？
他說，最近美國在台協會處長孫曉雅、前處長薄瑞光先後來拜訪盧市長，備受國際重視。但要記得，美國前國務卿季辛吉曾說「當美國的朋友會致命，當美國的敵人有危險」，應拿捏分寸。
李中表示，盧秀燕是國民黨最重要的領導人，2028呼聲高，他期待盧秀燕站在維持中華民國憲法的高度，扮演好在野黨的角色。
李中指出，盧秀燕常說「上班時間不談政治」，所以也不用回答，盧微笑以對。
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