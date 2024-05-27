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元宵主燈「台中龍賀」 獲倫敦設計獎大獎

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
2024中台灣元宵燈主燈「台中龍賀」獲得倫敦設計獎中最高榮譽「白金獎」。圖／中市觀旅局提供
2024中台灣元宵燈主燈「台中龍賀」獲得倫敦設計獎中最高榮譽「白金獎」。圖／中市觀旅局提供

2024中台灣元宵燈會獲好評，主燈「台中龍賀」繼獲得美國繆思設計獎、美國繆思創意獎及法國設計獎等8項大獎後，日前再獲倫敦設計獎中最高榮譽「白金獎」；台中市觀旅局長陳美秀表示，主燈「台中龍賀」歷經長達半年籌備期的討論，藉由傳統文化結合現代創意，呈現完美視覺盛宴及傳統節慶新風貌。

陳美秀表示，倫敦設計獎由國際獎項協會主辦，以創意、規畫、視覺效果、創新度、難忘度等5項目為評分標準，表彰來自世界各地的傑出設計和創意作品。

陳美秀說，今年中台灣元宵燈會除了是全台最大的單一場域燈會、全台最大的76公尺水中巨龍主燈外，更首創全台水上劇場機械主燈秀，將中央公園滯洪池化身為水上劇場，榮獲最高榮譽「白金獎」，地方慶典盛事再次躍上國際舞台。

觀旅局表示，2024中台灣元宵燈會共有8大主題燈區，兼具藝術性與娛樂性，市府未來將持續規畫旅遊政策，吸引國內外遊客親身體驗台中城市魅力。

傳統文化 滯洪池 燈會

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