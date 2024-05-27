彰化白色海豚屋「增光」 打造夜經濟

擁有「白色海豚屋」美名的伸港彰化縣自然生態教育中心，2020年8月完工以來，即成為網美熱門打卡景點，縣府並規畫營造周邊光環境，利用「白色海豚屋」特殊曲線建築外觀、風機造型及慶安水道河岸光的反射，營造夜間光的美感，創造夜經濟；另一知名打卡景點「歷史建築和美街長宿舍」最近獲「建築園冶獎」。

縣府城觀處長王瑩琦表示，彰化縣西濱沿海擁有豐富的生態資源，自然生態教育中心位在慶安水道旁，設有生態展示、餐飲等空間，屋頂則是綠化觀景平台；慶安水道並開闢為水上活動場域，民眾可以體驗SUP、獨木舟、水上自行車等活動，近年來已成為熱門景點。

縣府又在自然生態教育中心旁綠地空間，以海洋意象元素打造多功能「嬉濱海豚公園」，今年3月啟用，設有親子海洋遊戲場、越野單車場地及占地約468坪寵物公園，假日吸引親子人潮。

矗立在水岸的自然生態教育中心是絕美拍攝景點，白天遊客如織，但夜間卻漆黑一片，王瑩琦表示，縣府今年編列600萬元經費，規畫自然生態教育中心周邊光環境，營造夜間美感，帶動更多觀光人潮及夜經濟效益。

有85年歷史的彰化縣和美鎮「歷史建築和美街長宿舍」，經保存、修復，融入當地傳統紡織產業，體現文化資產價值，最近從近300件參賽作品中脫穎而出，獲得高雄市建築經營協會舉辦的2024年建築園冶獎。

文化局表示，「歷史建築和美街長宿舍」2020年修復完成後，隔年委託彰化縣大愛長照服務關懷協會經營活化，成員幾乎都是重新投入職場的中高齡婦女，「織女們」以不老精神延續和美紡織技藝成立和美織仔，營造出獨特的氛圍，體現文化資產的價值。