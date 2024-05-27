台中烏日高鐵購物城 地方憂成交通噩夢

台中市烏日「高鐵娛樂購物城」號稱全國最大商城，得標廠商標榜投資200億、創造1.8萬個工作機會，卻遲遲無動作，地方擔心跳票；市府經發局表示6月23日招商，都發局今將復審建照，動工在即。但當地聯外道路嚴重不足，又臨高鐵、台鐵與捷運三鐵共構交通門戶，每天進出逾5萬人次，加上購物城人潮，地方擔心比七期百貨區更塞，期待又怕受傷害。

市府指出，此案環境影響評估的關注焦點是周邊交通的衝擊，交通局長葉昭甫表示，光是交通維持評估計畫已審了3次，尚未結束。將要求廠商建人行空橋，連接大眾運輸、推動大眾運輸配合方案。另退縮基地空間以增設車道，規畫智慧停車場，減少繞路動線。

議員林昊佑指出，高鐵娛樂購物城讓地方既期待又怕受傷害。當地是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構轉乘區域，光是高鐵平均每天進出人次超過5萬，尖峰與假日更多人，未來號稱全台最的商城，勢必湧入大量人潮，地方反映就怕變成第二個七期百貨區，周邊道路成大型停車場，為預防發生公安重大事件，應開闢救援道路。

都發局長李正偉說，市府要求環評交通評估通過，都市審議計畫才會通過。為降低衝擊，廠商採分期開發，第一階段就先處理三鐵共構周邊交通，配合市府同步完成疏導措施。

議員吳瓊華指出，高鐵台中站區當初缺乏聯外道路的長遠規畫，現在尖峰交通擁擠，已讓民眾叫苦連天，未來娛樂購物城進駐，勢必造成交通噩夢。高鐵特區周邊道路，建議市府打除慢車道分隔島，另拓寬高鐵一路、高鐵二路，高鐵東路銜接學田路論子巷，可串聯台74及王田交流道及南屯區為完善周邊道路系統。

交通局指出，台中高鐵站區周邊還有台74匝道銜接，除交管外，進行分隔島打除、增加車道容量，跨局討論都市計畫道路銜接，除建國北路，未來也規畫打通學田路。

在地議員均要求與地方充分溝通，另林昊佑並質疑廠商如何兌現創造1.8萬個工作機會。

經發局表示，得標廠商是「第一大國際開發公司」，由交通部鐵道局招標，廠商承諾投資200億創造1.8萬個工作機會，營運項目包括會展中心、商城、飯店、影城等。