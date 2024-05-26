國道1號與台74線銜接通車 台中尖峰往返市區省20幾分鐘

國道1號與台74線銜接本月13日通車，台中市政府交通局觀察，通車後國1大雅及台中交流道尖峰時段下匝道車流量減少約20％，中清路、環中路車流比以往順暢，呼籲用路人多利用大雅系統交流道進出國1及台74，尖峰時間往返市區，比走平面道路節省20到26分鐘。

交通局長葉昭甫表示，國1大雅系統交流道通車後，紓解國道1號大雅、台中及南屯3處交流道及其聯絡道、大雅交流道周邊交通壅塞問題。

葉昭甫說，尖峰時段國1往台74線潭子方向，預期可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向大約省下20分鐘，提升高快速路網效能。

張姓教師指出，從北屯開車到高鐵烏日站，走國道1號銜接台74線的大雅系統交流道，節省20幾分鐘，往返工作地點與回家的路順暢很有感，對常搭高鐵南來北往的用路人「太方便了！」

交通局提醒，高速公路局目前進行環中路(四平路-同榮東路)道路復舊工程，台74線崇德交流道西向入口匝道、台74線北屯二交流道(同榮東路)東向入口匝道及西向出口匝道尚未開放通行，須改走平面道路由其他交流道進入台74線。

交通局表示，市府密切監控大雅系統交流道周邊交通狀況，並加強台74線沿線及鄰近平面道路交通疏導，維持順暢。出門前透過「台中交通網」APP查看高快速道路與市區的即時路況影像，避開塞車路段。