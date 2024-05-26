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彰化「白色海豚屋」營造光環境 日夜都美創造夜經濟

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有「白色海豚屋」美稱彰化縣自然生態中心是知名打卡景點，縣府正規畫在周邊營造光環境，日夜都美，創造夜經濟。本報資料照片
有「白色海豚屋」美稱彰化縣自然生態中心是知名打卡景點，縣府正規畫在周邊營造光環境，日夜都美，創造夜經濟。本報資料照片

擁有「白色海豚屋」美名的伸港彰化縣自然生態教育中心，2020年8月完工以來，即成為網美熱門打卡景點，縣府城觀處並計畫營造周邊光環境，利用「白色海豚屋」特殊曲線建築外觀、風機造型及慶安水道河岸光的反射，營造夜間光的美感，創造夜經濟。

縣府城觀處長王瑩琦表示，彰化縣西濱沿海擁有豐富的生態資源，自然生態教育中心位在慶安水道旁，可以串聯大肚溪口國家級重要濕地，具有很好的區位條件，自然生態教育中心設有生態展示、餐飲等空間，屋頂則是綠化觀景平台，近年來已成為熱門的旅遊景點。

縣府先將慶安水道開闢為水上活動場域，在暑假期間舉辦了彰濱水樂園活動，讓民眾可以體驗SUP、獨木舟、水上自行車等項目，有專業教練指導，報名都十分踴躍。

縣府又在自然生態教育中心旁綠地空間，以海洋意象元素打造多功能「嬉濱海豚公園」，今年 3 月 2 日啟用，公園內設有寬約 17 公的大船造型溜滑梯及鯨魚造型攀爬遊具的親子海洋遊戲場、越野單車場地及占地約468 坪的寵物公園，假日吸引親子人潮。

矗立在水岸的自然生態教育中心，映照在波光之中，是絕美的網拍景點，白天遊客如織，但夜間則是漆黑一片，縣府城觀處今年編列600萬元經費，規劃營造自然生態教育中心周邊光環境。

城觀處長王瑩琦說，自然生態教育中心周邊光環境的營造，除視覺及欣賞上的表現，也利用教育中心特殊曲線建築外觀、風機造型及慶安水道河岸光的反射，營造夜間光的美感，帶動更多觀光人潮及夜經濟效益。

縣議員賴清美支持認自然生態教育中心周邊打造光環境，認為可呈現「白色海豚屋」日夜皆美，吸引更多遊客。但她也希望在打造光環境的同時，也應加強慶安水道水岸的安全，並增設「嬉濱海豚公園」的植栽與防曬，提升旅遊品質。

王瑩琦表示，縣府已在慶安水岸增設綠籬隔離做安全防護外，因公園位在海邊，植栽生長緩慢，縣府除設有固定遮陽棚外，並增設10座設有頂蓋的休憩椅，可以逐步改善。

有「白色海豚屋」美稱彰化縣自然生態中心是知名打卡景點，縣府正規畫在周邊營造光環境，日夜都美，創造夜經濟。本報資料照片／縣府提供
有「白色海豚屋」美稱彰化縣自然生態中心是知名打卡景點，縣府正規畫在周邊營造光環境，日夜都美，創造夜經濟。本報資料照片／縣府提供

海豚 自然生態

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