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病毒高峰期要小心 彰化20多歲病患肺炎住院

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫院最近收治的呼吸道疾病病患增加，急診滿床。圖／員榮醫院提供
員榮醫院最近收治的呼吸道疾病病患增加，急診滿床。圖／員榮醫院提供

近期流感、新冠、諾羅病毒等感染都處於高峰期，彰化縣員榮醫院昨天還有20多歲女病患因流感合併肺炎而住院，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，雖5月下旬類流感病例數下降，但民眾仍不能掉以輕心，出入公共場所最好還是戴口罩，目前彰化縣公費流感疫苗和肺炎疫苗均已打完，不過高齡長輩施打COVID-19疫苗僅二成。

最近多數民眾都已沒有戴口罩的習慣，但卻發現身邊感冒和新冠確診親友增加，有些民眾以為自己是感冒，用快篩檢驗，才發現自己確診COVID-19了。

根據衛福部疾病管制署資料顯示，實驗室病毒監測最近一周除了流感病毒之外，腺病毒最多，其次為 COVID-19 病毒。其他檢出的病毒還包括副流感病毒、疱疹病毒、呼吸道融合病毒 (RSV)，顯示多種病毒流行。

彰化縣員林市員榮醫院急診室醫師翁聖富表示，最近平均每日有20名病患因呼吸道疾病到急診就醫，以年長者居多，症狀以咳嗽、發燒、流鼻水、肌肉酸痛為主，這陣子流感以A型為主，但昨天有一位20多歲的女病患是因B型流感合併肺炎收住院，呼籲民眾要注意防範呼吸道疾病。

葉彥伯表示，COVID-19 今年彰化縣已累計 385例重症，不過大多數都發生在3月前，4到5月份病例雖已減少，但仍需注意，最近傳染病毒種類多，仍在高峰期，民眾若出入擁擠的公共場所，最好還是要戴口罩，並勤洗手。

彰化縣65歲以上長輩施打流感疫苗約六成，但COVID-19接種率只有二成，多數民眾都認為先前已打過疫苗了，不想再打疫苗，葉彥伯表示，COVID-19病毒一直在變異，新的疫苗才有防護力，高齡或合併多重慢性病民眾仍應打疫苗預防，目前公費疫苗都還有。

葉彥伯說，有些民眾是參加團體旅遊、聚餐等而感染諾羅病毒，因此上吐下瀉，一旦有症狀就不要再繼續旅遊行程，以免其他同伴也感染，而且嘔吐物也會有傳染性，都要小心。

COVID-19 流感疫苗

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